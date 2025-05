Életveszélyes lehet a legújabb őrült TikTok-trend

Valószínűleg nem kell sokat gondolkodni, mielőtt néhány kérdés felmerülne. Mi van, ha különösen erősen horkolsz? Mi van, ha alvási apnoéval küzdesz? Mi van, ha egyszerűen nem lelkesedünk attól a gondolattól, hogy leragasztjuk a szánkat, mielőtt több órára öntudatlanálomba merülnénk? Lássuk, mi az igazság ezzel a TikTok tanáccsal kapcsolatban.

Az új TikTok trend, a száj leragasztása életveszélyes lehet

Fotó: Somnifix

Életveszélyes TikTok tanácsok

A kanadai Western University kutatói nemrégiben áttekintettek 10 korábban közzétett tanulmányt, amelyek egészen 1999-ig visszamenőleg vizsgálták a szájtapaszolást. A május 21-én a PLOS One folyóiratban megjelent tanulmányuk meglehetősen előre látható következtetést von le: ne próbálkozzunk otthon szájragasztással anélkül, hogy valódi orvossal konzultálnánk. (Meg kell jegyezni, hogy számos orvosilag is jóváhagyott szájtapasz is létezik, de ezek mindegyikén van középen egy légzőnyílás, tehát nem zárja le teljesen a szájat.)

Számos oka lehet annak, hogy alvás közben akaratlanul is orrlégzésről szájlégzésre váltunk.

Egy egyszerű nátha vagy allergia okozta orrdugulás gyakran elegendő az orrjáratok elzárásához, míg egy orrsövényferdülés egyéb egészségügyi tényezőkkel együtt obstruktív alvási apnoét (OSA) eredményezhet. Az egyéntől függően a megoldást gyakran gyógyszerek, testmozgás, diéta vagy orvosi eszközök, például CPAP-gép kombinációja jelentheti.

Az utóbbi hónapokban azonban különböző médiaorgánumok és közösségi médiafiókok azt javasolták, hogy lefekvés előtt ragasszuk le a szánkat, mint gyors és egyszerű megoldást. A sugallt logika szerint, ha a légzőrendszered számára már nem opció a szád, akkor egyszerűen gondoskodik arról, hogy az orrod átvegye a feladatot. Ez azonban nem így működik.

A szájtapaszolás olyan kortárs gyakorlat, amelyet gyakran hírességek is támogatnak, de nem feltétlenül tudományosan megalapozott

– magyarázták a tanulmány szerzői egy közleményben. „Sok ember számára nem megfelelő a szájragasztás, és egyes esetekben súlyos egészségkárosodás kockázatával járhat.”

Kevés bizonyíték és fulladásveszély

Figyelmeztetésük tudományos alátámasztására a kutatók 10 tanulmányt tekintettek át a szájtapaszolás hatékonyságáról, amelyekben összesen 213 beteg vett részt. A 10 vizsgálatból