Az ujjak mindig ugyanúgy ráncosodnak, amikor áztatjuk magunkat

Amikor nyáron áztatjuk magunkat a medencében, ujjaink gyakran aszottak és ráncosak lesznek. Amikor valaki áztatja magát, ujjráncai minden alkalommal pontosan ugyanazt a mintázatot veszik fel – számolnak be a kutatók a Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials magazin májusi számában.

Ez azért van, mert a gyűrődések a bőrfelszín alatti véredények útját követik, amelyek általában helyben maradnak. Sok ember azt gondolja, hogy a vizes ujjak és lábujjak azért gyűrődnek össze, mert a bőr megduzzad, amikor elnyeli a vizet. Húsz évvel ezelőtt azonban a kutatók felfedezték, hogy a gyűrődést a véredények összehúzódása okozza. Egy hosszas áztatás esetén a víz belép a bőrbe és felhigítja a szövetben lévő sómennyiséget, ami az idegeken keresztül jut el az agyba. Ekkor az egy utasítja a stacionárius véredényeket, hogy húzódjanak össze, behúzva a bőrtakarót az ujjakban és lábujjakban. Ez egy evolúciós mechanizmus, ami a textúra létrehozásával fokozza a fogóerőt a víz alatt azzal. A hosszú áztatás okozta ráncok mintázata az ujjakon ugyanaz marad.

Fotó: Science News Guy German, a Binghamtoni Egyetem orvosbiológiai mérnöke és egy hallgatója három ember jobb kezét 30 percig 40 Celsius-fokos vízbe merített. Rögtön utána fényképet készítettek a kutatók minden egyes ráncos ujjpárnáról. A résztvevők legalább 24 órával később megismételték a folyamatot. A mindkét napon ugyanarról az ujjról készült fotók hasonló helyen lévő és hasonló alakú ráncpárokat mutattak. A ráncpárok matematikai elemzése azt mutatta, hogy a megfelelő ráncok majdnem tökéletesen megegyeznek. A két időpontban létrejött ujjráncok (a megfelelő ráncok a feketével körvonalazva vannak és meg vannak számozva) azt mutatják, hogy a gyűrődés mintázata hasonló marad minden egyes vízbe merülés után (a piros vonalak mutatják a nem összeillő ráncokat). Most az a kérdés, hogy ez milyen hosszléptékben történik, mondjuk egy év, 10 év, vagy 50 év? German nem biztos abban, hogy a ujjakban lévő véredények elrendezése ugyanaz marad az élettartam során, mint az ujjlenyomatok esetén. Ha ugyanaz marad, akkor az ujjráncok mintázata egy napon segíthet a biometrikai, vagy igazságügyi azonosításoknál.

(Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)







