Tudja-e, hogy hazánkban őrzik Veronika kendőjének egy darabját?

Részlet Szent János evangéliumából:

Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba, ő is látta az otthagyott gyolcsot és a kendőt, amellyel a fejét betakarták. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most a másik tanítvány is bement, aki először ért a sírhoz. Látta és hitt. Jn 20, 3-9.

Veronika kendőjét a manopelloi kapucinus bazilikában őrzik 1620 óta.

Fotó: Manopelloi Kapucinus Bazilika

Veronikára a négy kanonizált evangélium, a Máté, Lukács, Márk és János szerinti szentírás egyike sem utal, csak egy 6. századi apokrif a Pilátus cselekedetei azonosítja személyét azzal a „vérfolyásos asszonnyal”, akit viszont három evangélista is megemlít. (Máté, Mt. 9,20, Márk, Mk. 5,25, és Lukács, Lk. 8,43.) Az apokrif 6. fejezetében szerepel először a Veronika név, ami Jean Mabillon bencés történész és hittudós szerint nem is magára a személyre, hanem a Megváltó arcmását őrző kendőre vonatkozik, és a latin „vera icon” vagyis a „valódi kép” szavakból származik. Egy másik apokrif azt írja, hogy a kendőt Júdea hatodik helytartója, a Jézus halálos ítéletét megerősítő prokurátor, Quintus Pintius Pilatus utóda, Volusianus küldte Rómába.



Ezzel szemben az 5. században keletkezett úgynevezett Addai tanítás arról ír, hogy az „Úr képmását” az edesszai király, Agpé leányának, Berenikének küldték el Jeruzsálemből és azt Krisztus halotti leplével (a torinói lepellel, a szerk.) együtt évszázadokig a kis-ázsiai városban őrizték. Ami történetileg is bizonyítható, hogy a kendő Konstantinápolyból került az „örök városba” és a 8. századtól már bizonyosan Rómában volt, mert egy 753-ból fennmaradt pápai krónika megemlíti, hogy III. István pápa a „nem emberi kézzel festett” arcképet mezítláb vitte a húsvéti körmenetben.

Amikor 1608-ban V. Pál pápa lebontatta a Veronika kendőjét őrző kápolnát, a becses ereklyének is évtizedekre nyoma veszett. A kendő 1620-ban a manopellói kapucinusok birtokába került, és itt is őrzik mind a mai napig. A kendőről több másolat is készült, ezeket többek között a bécsi Hofburg kincstárában, a spanyolországi Alicantéban, a Vatikánban és a római San Silvestro bazilikában őrzik.