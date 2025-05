Valóságos kincsesbánya rejtőzhet a zombivulkán mélyén

Gazdasági szempontból is hasznos lehet a megfigyelés

Ez az információ segítheti a kutatókat abban, hogy feltérképezzék bizonyos ásványok – például a réz – lelőhelyeit, és jobban megértsék, hogyan jönnek létre ezek az ásványi képződmények.

„A feltételezés szerint a forró folyadékok áthaladva az olvadt kőzeten bizonyos ásványokat kioldanak, majd később máshol leraknak” – magyarázza Pritchard. „Bár nem számítunk arra, hogy a most vizsgált vulkán a közeljövőben kitörne, valós időben figyelhetjük meg, hogyan zajlanak ezek a mélybeli folyamatok.

Egyértelmű, hogy odalent van aktivitás, és ez akár gazdasági szempontból is hasznos lehet.

A kutatás azt is bemutatja, hogyan tárhatók fel a látszólag inaktív vulkáni rendszerek rejtett folyamatai különböző típusú adatok és vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával. Ez segít pontosabban felmérni a kockázatokat, és megérteni, hogyan maradhat aktív egy vulkáni rendszer akár geológiai léptékű időszakokon keresztül is.

„Elemzésünk azt szemlélteti, hogy a petrofizikai és geofizikai adatok összevetése hatékony eszköz a szubvulkanikus kéregben található magmás-hidrotermális rendszerek feltérképezésére – ez pedig kulcsfontosságú a vulkáni veszélyek pontosabb megítélésében” – írják a kutatók tanulmányukban, amely a Proceedings of the National Academy of Sciences című szakfolyóiratban jelent meg.