A CIA több mint hatszáz merényletet kísérelt meg Fidel Castro ellen

Fidel Castro kiváló előadó volt, de a beszédei több órán át tartottak

Fotó: Sovfoto

Az aeroszol hatása az LSD-éhez hasonlított, vagyis Castro hallucinált volna a beszéde alatt, és összefüggéstelen mondatok váltották volna fel a tiszta és követhető gondolatmenetet. Ugyanilyen szerrel tervezték preparálni a szivarjait is, mert azt remélték, hogy a beszéd előtt rágyújt. A tervet elvetették, mert az LSD-hez hasonló anyag instabilnak bizonyult, és pillanatok alatt elveszítette a hallucinogén hatását.

A mérgezett szivar

Fidel Castro rajongott a kubai szivarokért

Fotó: Charles-Tasnadi / AP

Helyszín: Kuba

Időpont: 1961

Végrehajtó: nem ismert

A végrehajtás módja: a CIA laboratóriumában botulinum toxinnal mérgeztek meg egy szivart. A méreg annyira tömény volt, hogy már akkor halált okozott volna, ha Castro csak a szájába veszi. A mérgezett szivart állítólag átadták egy nem azonosított férfinek, de további fejleményekről nem tudni.

A mérgezett turmix

Helyszín: Kuba

Időpont: 1961

Végrehajtó: egy kávéházi dolgozó

A végrehajtás módja: mivel Fidel Castro imádta a fagylaltot, a CIA – a maffiavezérek javaslatára – mérgezett desszerttel akarta megölni. Ehhez sikerült is találni egy olyan kávéházi cukrászt, aki az ország legnépszerűbb fagylaltozójában dolgozott, a Habana Hilton hotelben, és gyűlölte a kommunistákat. A merénylő egy egész üveg méregtablettát kapott a kémszervezettől, amelyből Castro kedvencét, a kihagyhatatlan csokis turmixot kellett volna készítenie. Castro ezért a desszertért minden este beugrott a hotelbe.

Amikor azonban a cukrász nekiállt volna a preparált turmix elkészítésének, azzal szembesült, hogy a gyógyszeres üveg odafagyott a fagyasztó belső oldalához.

Hiába igyekezett, képtelen volt kiszabadítani az üveget, így nem tudta összemixelni a mérgezett desszertet. Azt nem tudni, mi lett az odafagyott üveggel, és miért nem használták fel később.

A gyilkos búvárruha

Helyszín: valahol a tengerben

Időpont: 1963

Végrehajtó: egy ügyvéd

A végrehajtás módja: a CIA agytrösztje ismét Castro kedvelt dolgaiból indult ki. Mivel a kommunista vezető rajongott a könnyűbúvárkodásért is, a következő tervet eszelték ki a meggyilkolására.

Egy búvárruha belsejébe súlyosan mérgező gombaspórákat szórtak. a spórák erős bőrelváltozást okoztak volna. A felszereléshez tartozó csutorát pedig a TBC baktériumával fertőzték meg.

A búvárfelszerelést James Donovan ügyvédnek kellett volna ajándékba adnia Castrónak. Donovan az amerikai kormány különmegbízottjaként tárgyalt a kubai vezetéssel 1,100 hadifogoly szabadon bocsátásáról, és a tárgyalások között maga is búvárkodott Fidel Castróval. Egyes vélemények szerint Donovan nem tudta, hogy az ajándék a valóságban gyilkos fegyver. Az ügyvéd átadta a búvárruhát, de az derült ki, hogy nem preparálták előzetesen, így Castro nem is betegedett meg. Egy másik vélemény szerint a a tervet még a CIA berkein belül is őrültségnek tartották, és nem vették komolyan. (James Donovan karakterét Tom Hanks alakította a Kémek hídja c. filmben. )

A robbanó kagyló

Helyszín: valahol a tengerben

Időpont: 1963

Végrehajtók: katonai búvárok

A végrehajtás módja: a CIA töretlen elszántsággal folytatta a merénylettervek készítését. Ebben a forgatókönyvben abból indultak ki, hogy a búvárkodás adhat más lehetőséget is a gyilkosságra, mint a TBC-fertőzés. Az ügynökök egy különlegesen szép és nagy kagylót akartak felhasználni az újabb ötlet szerint, ezt kellett volna elhelyezni egy kedvelt tengerszakaszon, a tengerfenéken, ahol valószínűleg Castro is megfordulhat. A gyönyörű kagylóban robbanóanyagot akartak elhelyezni, amely érintésre felrobbant volna. A CIA illetékes vezetői elutasították a javaslatot, mert szerintük nem volt esély arra, hogy épp Castro találja majd meg a kagylót, vagy ha igen, akkor is kétséges volt, hogy hozzáér-e. A kormányzati iratok szerint a kémszervezet mindenesetre bevásárolt nagyméretű kagylóból.

A robbanó szivar

Helyszín: New York

Időpont: 1966

Végrehajtó: egy helyi rendőr

A végrehajtás módja: 1967-ben írta meg egy amerikai lap, hogy a CIA egy évvel korábban megkeresett egy rendőrtisztet a merénylet ötletével. A rendőrnek át kellett volna nyújtania egy robbanószerrel megtöltött szivart a közismerten szivarrajongó kommunista vezetőnek az ENSZ egy ülésén. A terv szerint a robbanóanyag leszakította volt Castro fejét a törzséről. Ezt a történetet nem igazolták az időközben titkosítás alól feloldott kormányzati iratok, de az tény, hogy a CIA egy esetben valóban megpróbált így meggyilkolni valakit.

A csupasz arcú Fidel Castro

Helyszín: külföldi utazás

Időpont: nem ismert

Végrehajtók: CIA-ügynökök

A végrehajtás módja: a CIA-ben komolyan foglalkoztak Fidel Castro szexepiljével és karizmájával, illetve azzal, hogy a szakáll, illetve a bajusz a férfiasságot jelképezi több kultúrában. A kémek feltetették a kérdést, vajon követnék-e a latin-amerikai tömegek Castrót, ha nem lenne szakálla?

A CIA biztos volt benne, hogy Castro elvesztené a népszerűségét, ha kihullana a szakálla

Fotó: Los Angeles Times

Az alapos tudományos elemzés után arra jutottak, hogy nem, így már csak a haditervre volt szükség a cél eléréséhez. A hírszerzők szakértői azt javasolták, hogy talliummal szórják be Fidel Castro cipőjét. A tallium nem közismert méreg, a hatása az óloméhoz hasonlít, és akinek a szervezetébe jut, annak jó esetben kihullik a haja és a foga, de egy gramm bevitele már halálos is lehet. A tervet az buktatta meg, hogy a diktátor lemondta az a külföldi útját, ahol meg akarták mérgezni.

Epilógus

A volt kubai kémelhárító főnök szerint a legtöbb merényletet Richard Nixon (184) és Ronald Reagan (197) elnöksége alatt kísérelték meg a főnöke ellen. Castro büszke volt ezekre a számokra.

Ha lenne Guinness-rekord ebben, biztos, hogy én kapnám a díjat.

A diktátornak végül igaza lett, senki nem tudta meggyilkolni. 90 éves korában halt meg, 2016-ban.