Egyre jobban terjed ez a veszélyes darázsfaj

Ha nem volna elég a varroa atka, a nyúlós költésrothadás, a méz tartósan alacsony ára és a generációváltás problémája, a méhészeknek egy újabb kihívással is szembe kell nézniük: 2023-ban ugyanis Magyarországon, 2024-ben pedig Szlovákiában is megjelent az invazív sárgalábú ázsiai lódarázs (Vespa velutina) – egy olyan agresszíven terjedő faj, amely több európai országban már súlyos problémákat okozott, mondta az Agrárszektor oldal Alapvetés podcastjában Kolics Balázs, a MATE Genetika és Biotechnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, aki aktív résztvevője volt az első magyarországi fészek megtalálásának.

Ázsiai lódarázs (Vespa velutina)

Fotó: ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas

Az ázsiai lódarázs sok hasznos rovart elpusztít

A hazánkban őshonos lódarázshoz képest az ázsiai faj fészkei körülbelül háromszor annyi egyedet rejtenek, létrehozásukhoz pedig egyenként mintegy 12 kilónyi rovar elfogyasztására van szükség.

„Miután megjelenik a méhkaptár kijárójánál, valamikor öt, valamikor húsz példány elég is ahhoz, hogy lebénítsa azt a méhcsaládot: megszűnik a kijárás, megszűnik a táplálékhordás, megszűnik az anya petézése, és ez lehetetlenné teszi a telelőre való felkészülést” – folytatta Kolics.

Hozzátette: a kártétel nemcsak a méhészetben, de a gyümölcsösökben és a szőlészetekben is jelentős.

Kolics azt is elmondta, hogy jelenleg nincs tudomásuk magyarországi fészekről, de ez nem jelenti azt, hogy nincs vagy a közeljövőben nem lesz újra magyarországi előfordulás. Ha valaki ázsiai lódarazsat észlel, jelentse be a velutina.hu oldalon!

Ázsiai lódarázs

Fotó: AXEL HEIMKEN / DPA

Emberre is veszélyes lehet

Kolics elmondta, hogy a sárgalábú ázsiai lódarázs sokkal agresszívabban védi a fészkét, mint a hazánkban őshonos lódarázs. Tömegével jelennek meg a fészek felszínén a támadásra kész darazsak. Ennek az agresszivitásnak az az oka, hogy eredeti hazájában több ellensége is akad, így az óriás ázsiai lódarázs, amely sajnos 2004-ben megjelent Spanyolországban is. Ez azért nem jó hír, mert ugyanúgy veszélyt jelent más rovarokra is, mint kisebb rokona, így nem remélhetjük tőle, hogy visszaszorítja a populációt.