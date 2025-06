Baktériumfaló vírust találtak a vécében, akár életeket is menthet

Baktériumokra támadó bakteriofágok.

A bakteriofágok lehetnek a jövő antibiotikumai

A helyzet ugyan komor, de a kutatók bizakodnak. Az Egyesült Királyságban például már most is alkalmazható bakteriofág-terápia, ha minden más kezelés csődöt mondott. A brit gyógyszerhatóság ráadásul kidolgozta az első hivatalos irányelveket, hogy megkönnyítse a fágok fejlesztését és engedélyezését.

15-20 év múlva a fágok széles körben hozzáférhetők lesznek, és bizonyos fertőzések esetén akár az antibiotikumok alternatívájaként is felírhatják őket”

– jósolja Elkington.

Ez azt is jelentheti, hogy egy egyszerű vécéből vett minta a jövőben életeket menthet. A Phage Collection Project ezért most a lakosság közreműködésére is számít: mintavételi készleteket osztanak ki, így bárki bekapcsolódhat a fágok felkutatásába.