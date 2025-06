Őrült vérengzésbe kezdhetnek az éhező baktériumok

Tudósok egy elég bizarr bakteriális túlélési stratégiát fedeztek fel: táplálékhiány beálltakor egyes baktériumfajok megölik és megemésztik a szomszédaikat. A Science folyóirat június 12-i számában publikált közleményt az Arizonai Állami Egyetem, az ETH Zürich és a Svájci Szövetségi Víztudományi és Víztechnológiai Intézet kutatóiból álló nemzetközi munkacsoport jegyzi.

A baktériumok gyilkos fenevadakká változtak az éhségtől, elpusztították szomszédaikat is.

Fotó: OpenAI DALL-E

Az eredmények azt mutatják, hogy tápanyag-korlátozott körülmények között bizonyos baktériumok a 6-os típusú szekréciós rendszernek (Type VI Secretion System, T6SS) nevezett speciális fegyvert használják arra, hogy megtámadják és megöljék a környezetükben lévő többi baktériumsejtet, majd lassan felszívják a belőlük felszabaduló tápanyagokat.

Röviden ennyi a lényeg: ha válságosra fordulnak a dolgok, edd meg a szomszédaidat

– foglalja össze Glen D’Souza, az Arizonai Állami Egyetem Molekuláris Tudományok tanszékének tanára és a cikk rangidős szerzője, aki egyben az egyetemen mikrobiológiai alap- és alkalmazott kutatással-tervezéssel foglalkozó Biodesign Center for Fundamental and Applied Microbiomics kutatóközpont munkatársa. – Mindenki tudta, hogy a baktériumok öldöklik egymást; ez tankönyvi anyag. Mégis tanultunk újdonságot ebből a kutatásból:

azt, hogy nemcsak az a fontos, hogy a baktériumoknak vannak ölésre alkalmas fegyvereik, hanem az is, hogy ezeket szabályozott módon, specifikusan azokban a helyzetekben vetik be, amikor a maguk erejéből már nem tudnak növekedni, csak úgy, hogy másokat megesznek.”

A baktériumok fegyverzetét mi is használhatjuk

A mikrobák fegyvereinek alaposabb ismerete segíthet a kutatóknak abban, hogy jobban működő probiotikumokat tervezzenek, pontosítsák a Föld klímamodelljeit, és új baktériumellenes szereket fejlesszenek.

„A legtöbb baktérium csendesen gyűjtögeti a tápanyagot a környezetéből, de akad néhány, amely specializált vadászként megöli és megeszi a körülötte lévő sejteket, organizmusokat – fejti ki Ferran Garcia-Pichel, a Biodesign Center for Fundamental and Applied Microbiomics igazgatója. – D’Souza kollégám csoportja azt bizonyítja, hogy stressz hatása alatt még az úgymond ártalmatlan baktériumok is gyilkossá válhatnak.

Amikor az erőforrások kimerülőben vannak, ezek a látszólag békés baktériumok egy mikrobiális Jekyll és Hyde-fordulattal megmutatják a kegyetlen arcukat.

Az ártatlan megjelenésük csak a felszín.”