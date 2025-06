A cápák meglepő szervvel küzdenek a betegség ellen

A cápák nemcsak hihetetlen csúcsragadozók, hanem erős immunrendszerükről is ismertek. Azonban a betegségek leküzdésének módja nagyban különbözik a miénktől, mivel hiányoznak náluk a nyirokcsomók és más, fertőzések elleni védekezéssel kapcsolatos szervek, mint például a mandulák. Ennek ellenére képesek előállítani sok olyan védősejtet és antitestet, amelyek nálunk is megtalálhatók. Most a tudósok egy újabb, meglepő szervet azonosítottak védelmi rendszerükben: a hasnyálmirigyet.

Dajkacápák

Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

A cápák hasnyálmirigye immunszerv is

Az emlősöknél a hasnyálmirigy fontos szerepet játszik mind az endokrin (olyan szövetek, amelyek hormonokat termelnek és bocsátanak ki, szabályozva a sejtek és szervek működését), mind az exokrin (olyan mirigyek, amelyek például izzadságot, könnyeket, tejet és emésztőnedveket termelnek és bocsátanak ki) rendszerekben. A hasnyálmirigy különösen a vércukorszint szabályozásában és emésztőenzimek termelésében segít.

Ez a cápáknál is így működik, de egy új tanulmány szerint hasnyálmirigyük antitesteket is termel és bizonyos fehérvérsejteket is szabályoz a védelem érdekében.

A kutatást Thomas Hill, a Maryland Egyetem Orvosi Karának doktorandusza és tanácsadója, Helen Dooley docens végezte, akik azt akarták tesztelni, hogy a cápák hasnyálmirigye szerepet játszik-e az immunrendszerükben.

Dajkacápákat (Ginglymostoma cirratum) vizsgáltak, amelyeket Dooley már több mint 20 éve tanulmányoz. A vizsgálat során Hill olyan immunsejteket azonosított a hasnyálmirigyben, amelyek tipikusan a másodlagos nyirokszervekhez, például a léphez, nyirokcsomókhoz vagy más állatok manduláihoz kapcsolódnának.

A cápák immunsejtjei

A kérdéses immunsejtcsoportok B-sejtek (vagy B-limfociták) voltak, amelyek létfontosságúak az antitestek termeléséhez, amelyek specifikus antigénekhez (kórokozókhoz) kötődnek és segítenek azok elpusztításában.

Ezt először tévedésként elutasították, feltételezve, hogy a minták összekeveredtek, de további vizsgálatok során több ilyen csoportot találtak más cápamintákban is. Kiderült, hogy ezek a csoportok a fertőzések elleni küzdelemben leghatékonyabb B-sejteket azonosították, egy olyan folyamatban, amely a lépben is lejátszódik.