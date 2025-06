Amikor a csernobili atomerőmű negyedik reaktora felrobbant, a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris katasztrófája következett be. A térség máig viseli a baleset súlyos következményeit. A robbanás után a romok között dolgozó kutatók különös felfedezést tettek: egy fekete gomba jelent meg az épület falain, amely látszólag zavartalanul terjedt a halálos sugárzás ellenére is. A csernobili gomba képességei még a sokat látott szakértőket is ámulatba ejtették.

Úgy tűnt, a sugárzás nem árt különösebben ennek a gombának, sőt, kifejezetten jól érzi magát az ember számára halálos környezetben. A Brit Biológiai Társaság szerint ez a különleges csernobili gombafaj gyakorlatilag „gamma-sugárzást reggelizik”. A tudósok megfigyelték, hogy kifejezetten a az erősen radioaktív helyeket keresi, amiből arra következtetnek, hogy elsődleges tápláléka a sugárzás. A csernobili gomba a melaninnak köszönhetően képes elnyelni az erőműnél tapasztalható erős radioaktív sugárzást. (Illusztráció)

Fotó: OpenAI DALL-E A csernobili gomba szuperképessége A gomba hivatalos neve Cladosporium sphaerospermum. Létezéséről már több mint egy évszázada tudnak, és korábban is vizsgálták, ám eddig nem volt ismert, hogy képes hasznosítani a radioaktív sugárzást. A csernobili katasztrófa után olyan környezetbe került, amely kifejezetten kedvezett a szaporodásának, így akadálytalanul terjedhetett a megsemmisült reaktor falain. A csernobili gomba az ún. radiotróf fajok közé tartozik, amelyek közvetlenül képesek hasznosítani az ionizáló sugárzást. Lényegében „megeszik” a sugárzást, és annak energiáját saját működésük fenntartására fordítják. Bizonyos szempontból ez hasonlít a fotoszintézishez, amikor a növények a napfényt alakítják át energiává, ám itt a fény helyett a sugárzás tölti be ezt a szerepet. Ezt a folyamatot radioszintézisnek nevezik, és Csernobilban bőven akad elegendő sugárzás, amit így hasznosíthat. Különleges képességét és sötét színét a melanin nevű pigment biztosítja, amely kettős funkciót tölt be: egyrészt védi az élőlényt a DNS-károsodástól, másrészt lehetővé teszi, hogy az ionizáló energiát táplálékként felhasználja. A Cladosporium sphaerospermum sötét, többrétegű melaninréteggel rendelkezik, amely a sugárzás energiáját hasznosítva támogatja a növekedését. Még hasznos lehet a számunkra Bár egy sugárzással táplálkozó, különös fekete gomba akár egy hátborzongató film alapjául is szolgálhatna, valójában hasznos lehet az emberiség számára. Mivel képes elnyelni a sugárzást, jól alkalmazható szennyezett területeken, bár a nagyobb nukleáris balesetek teljes sugárterhelését természetesen nem képes teljesen semlegesíteni.

A Forbes beszámolója szerint már mintát is küldtek belőle a Nemzetközi Űrállomásra, hogy kiderítsék, vajon segíthet-e megóvni az űrhajósokat a kozmikus sugárzás káros hatásaitól.

