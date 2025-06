A sértés, amely miatt Dzsingisz kán elpusztított egy birodalmat

Mennyire hihetők ezek az anekdoták? A történészek nem mindig biztosak benne.

Nem minden forrás maradt fenn, amely a mongol hódítás történetét írja le, és a fennmaradtak esetében fontos figyelembe venni, hogy szerzőik a mongolokkal vagy ellenük harcoltak-e.

Számos beszámoló, beleértve a Dzsingisz életéről és haláláról szólókat is, évekkel az események után készült, ami sebezhetővé teszi őket a pletykákkal és a revizionizmussal szemben.

A Hvárezmi Birodalom

Fotó: Wikipedia

Közelebbről megvizsgálva, Hvárezmia pusztulása többé-kevésbé úgy történt, ahogyan általában elmondják, néhány kisebb különbséggel. Mégis, egyes kérdések megválaszolatlanok maradnak. Nem tudjuk például, hogy miért kezdtek harcot a kisebbségben lévő és hátrányban lévő hvárezmiaiak a legfélelmetesebb és legsikeresebb élő hódítóval. Talán alábecsülték a mongolokat. Talán túlbecsülték magukat. Talán úgy gondolták, hogy a mongolok, akik már meghódították Hvárezmia számos szomszédját, végül őket is megtámadnák, és utolsó ellenállást akartak tanúsítani, amíg még tehették.

Az otrári incidens

Nicholas Morton, a „The Mongol Storm: Making and Breaking Empires in the Medieval Near East” szerzője és a Nottingham Trent Egyetem professzora szerint a mongolok 1219-es hvárezmi inváziójának alapját az vetette meg, amikor egy karaván érkezett Otrár városába (a mai Kazahsztán területén), hogy a helyiekkel kereskedjen. Valamilyen okból Otrár kormányzója, Inalcsuk letartóztatta a kereskedőket, és felettesétől, a hvárezmi szultántól, Alá ad-Dín Mohamedtől kért útmutatást, hogy mit tegyen velük.

Mohamed megparancsolta Inalcsuknak, hogy ölje meg a mongolokat, amit meg is tett. Amikor Dzsingisz megkapta a hírt, egyenesen Mohamedhez küldött követet magyarázatot követelve. Ahelyett, hogy magyarázatot adott volna, Mohamed kivégeztette a követet.

Követőit is megalázta azzal, hogy levágta szakállukat, ami a mongol kultúrában a férfiasság és erő szimbóluma volt. Ezután Dzsingisz nem követet küldött, hanem hadsereget. Otrárt ostrom alá vették, és a krónikások szerint Inalcsukot megölték úgy, hogy olvadt fémet öntöttek a szájába, szemeibe és füleibe.

Bár a mongolok számos brutális módszert alkalmaztak ellenségeik megbüntetésére (Oroszországban például megfullasztották a hadifoglyokat úgy, hogy faplatform alá temették őket, majd a platform tetején győzelmi lakomát tartottak), a forró fémmel való leöntés nem volt része tipikus módszereiknek, ami felveti a kérdést, miért döntöttek Inalcsuk ilyen módon történő kivégzése mellett.

Talán kapzsiságát akarták kigúnyolni. Talán népe szokásait akarták kigúnyolni. Marcus Crassus római tábornok is állítólag így halt meg a pártusok kezétől, akik Afganisztánt foglalták el Hvárezmia előtt. Ugyanez igaz Valerianus római császárra, akit szintén ebben a régióban ejtettek foglyul.