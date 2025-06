Ijesztő kísérlet: élettel fertőznének meg egy idegen égitestet a kutatók

A Naprendszer jeges holdjai, mint a Jupiter körüli Europa és a Szaturnusz körüli Enceladus, a Naprendszerben a legvalószínűbb jelöltek a Földön kívüli életre. Mély óceánjaik vannak, és az Enceladus esetében tudjuk, hogy vannak alapvető elemek az élethez és kémiai aktivitás ebben az óceánban. Egy új tanulmány szerint meg kéne fontolni egy merész javaslatot és elgondolkodni azon, hogy mikroorganizmusokkal oltsuk be az Enceladust.

Az Enceladus jeges felszínén elképzelhető, hogy kialakult az élet

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Élet elterjedése egy élettelen világban

Az elképzelés a következő. Tételezzük fel, hogy küldetéseket küldünk a Szaturnuszhoz, és azt találjuk, hogy nincs élet az Enceladus óceánjában. Tudományos érvek szólnak amellett, hogy vigyünk oda életet, hogy tanulmányozzuk és megértsük, hogyan terjed el az élet egy élettelen, de lakható világban. Ez elmondhatná nekünk, hogyan terjedt el az élet saját világunkon bolygónk legkorábbi korszakaiban.

Ez a helyzet bármely fiatal bolygón fennállna, közvetlenül az élet kialakulása után, de a bolygó méretű élővilág kialakulása előtt, példa erre a hadaikumi (4,6-3,8 milliárd évvel ezelőtt) vagy korai archaikumi (3,8-2 milliárd éve) Föld

– írták a kutatók a tanulmányban.

„A jeges hold óceánjainak beoltásából nyert ismeretek különösen alkalmazhatók lennének az élet korai óceánokban való elterjedésére, ahogy az lehetett volna, ha a földi élet egy mély óceáni hidrotermális kürtőben kezdődött volna.”

Új világ betelepítése

A földi élet megértésén túl ez megtaníthatná, hogyan telepítsünk be új világokat, és egy lakott Enceladus anyagforrássá válhatna a külső Naprendszer felfedezéséhez. A tanulmány még tovább megy, azt sugallva, hogy ezt a jelenlegi technológiával is meg tudnánk valósítani. Míg a Mars terraformálása meghaladja lehetőségeinket, már ma is vannak módok arra, hogy az életet bizonyos kopár világokon terjesszük el.

De csak mert valaki meg tudna tenni valamit, nem jelenti azt, hogy meg is kellene tennie. A szerzők nem kerülik meg azt a tényt, hogy egy ilyen vállalkozás minden aspektusának komoly etikai kérdésekkel kellene szembenéznie.

Ha életet találnánk az Enceladuson, az forradalmi lenne, és valójában aggódnánk annak lehető legnagyobb mértékű megőrzéséért.