Példaértékű klímabarát erdőgazdálkodási gyakorlatokat díjazott a WWF Magyarország

A WWF Magyarország 2025 tavaszán hirdette meg a „Klímabarát erdőgazdálkodó díjat” a szervezet részvételével, az Európai Unió LIFE programjának támogatásával zajló CLIMAFORCEELIFE projekt keretében. A díjra olyan erdőgazdálkodók és szakirányítók pályázhattak, akik a klímaadaptációs kihívásokat innovatív módon kezelő, kiemelkedő, példás szakmai gyakorlatot folytatnak. A beérkezett pályázatokat az Agrárminisztérium, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, az Országos Erdészeti Egyesület, valamint a WWF Magyarország képviselőiből álló szakértői zsűri értékelte.

Sipos Katalin és a klímabarát erdőgazdálkodó díj díjazottkai.

Fotó: Kovács Tamás / WWF Magyarország

„Fontos annak a felismerése, hogy a természeti rendszereket leegyszerűsítő és átalakító szemlélet nem tartható fenn tovább. A romló környezeti feltételek mellett erdeinket minden eszközünkkel a lehető legellenállóbbá kell tenni. A díjazott pályázatok jó példaként bizonyítják, hogy lehetséges az ökológiai és klímavédelmi szempontokat beépítve korszerűen, a környezeti kihívásokra választ adva gazdálkodni. Elengedhetetlenek azok a rendszerszintű változások, amelyek az erdők védelmére, megőrzésére helyezik a fő hangsúlyt, így biztosítva hosszú távon is felbecsülhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatásait a társadalom számára” - mondta Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója.

„A klímaváltozás erdőkre gyakorolt negatív hatásai világszerte, így Európában és Magyarországon is egyre nyilvánvalóbbak. A problémák kezelésére vonatkozóan már számos, gyakran egymásnak ellentmondó koncepció látott napvilágot nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. Biztosra vehető azonban, hogy nincs olyan »csodapirula«, amitől mindenütt »bevethető« generális, teljes körű megoldást várhatnánk. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy maga az erdőgazdálkodás pro és kontra is jelentősen befolyásolja a jövőbeni kockázatok mértékét. A proaktív szemlélet, az erdők szerkezeti, faji és genetikai változatosságának növelése az erdőgazdálkodás diverzifikálásával együtt erdeink jövőjének jelentős záloga. A jövő erdeiért ma kell cselekedni! A pályázat ennek jegyében került meghirdetésre. A díjazott pályamunkák pedig egyértelműen ezt a szemléletet képviselik” - tette hozzá a zsűri képviseletében Dr. Csóka György, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi osztályvezetője.