Ilyen okai lehetnek a féloldali fejfájásnak

Hemicrania continua

Ez egy ritka, állandó egyoldali fejfájás, amely mindig ugyanazon az oldalon jelentkezik. A fájdalom folyamatosan jelen van, naponta 24 órában, de időnként felerősödhet. Jellemző tünete, hogy a fejfájás sosem vált oldalt, tartós, tompa vagy nyomó jellegű fájdalom, időnként erősebb, szúró, lüktető rohamokkal, időnként társulhat könnyezéssel, orrdugulással, szemvörösséggel az érintett oldalon.

Mitől alakulhatnak ki másodlagos fejfájások?

A másodlagos fejfájás kifejezés arra utal, hogy a fejfájás csupán tünete egy alapbetegségnek, vagyis a probléma forrását máshol kell keresni. A koponyával kapcsolatos, illetve a gerinc nyaki szakaszán jelentkező betegségeknél (vagyis a craniális/cervicalis vascularis kórképeknél) például a fájdalom legtöbbször féloldali vagy a tarkóra korlátozódik. A fájdalom bizonyos fejmozdulatra vagy fejtartásra (hosszas olvasás, telefonhasználat, számítógépen történő munkavégzés stb.) jelenik meg, esetleg éjjel jelentkezik a fej kedvezőtlen helyzete miatt.

A pontos diagnózis alapja a gondos kikérdezés

- Mivel a fejfájás okai rendkívül összetettek, az anamnézis felvételkor a szakorvosnak rá kell kérdeznie a lehető legtöbb körülményre: mikor kezdődött a panasz, jelenleg is fáj-e, milyen gyakran fordul elő, alváskor is jelentkezik-e, milyen erős, milyen a jellege, vannak-e kiváltó, súlyosbító vagy enyhítő tényezők. Az egyik legfontosabb kérdés pedig a fejfájás lokalizációára vonatkozik, vagyis, hogy hol fáj a páciens feje. Természetesen támaszkodni kell még a szakorvosi vizsgálatok eredményeire, mindig szükséges a nagylabor vizsgálat is, de ha féloldali fejfájásról van szó, akkor leggyakrabban a migrénre szoktunk gondolni – hangsúlyozza dr. Para Szabolcs (https://www.fajdalomkozpont.hu/szakembereink/neurologia/dr-para-szabolcs), a Fájdalomközpont – Prima Medica neurológusa.- Ha pedig megvan a pontos diagnózis, hatékony kezelést is választhatunk. Ez migrén esetében lehet megelőző terápia, rohamgyógyszer és akár Botox-kezelés is a krónikus migrénben, más fejfájás típusok esetében pedig az annak megfelelő terápiákra támaszkodunk.



