Földönkívüliek üzentek? – rejtélyes villanásokat észleltek közeli csillagoknál

A megfigyelt jelenség lényege, hogy az adott csillag fénye szinte észrevehetetlenül rövid időre – a másodperc tört része alatt – hirtelen elhalványul, majd ugyanolyan gyorsan visszatér az eredeti fényességére. Ez arra utal, hogy valami rövid ideig eltakarta a csillag fényét. A jelenséget megfigyelő csillagász, Richard Stanton szerint azonban ez még korántsem bizonyítja, hogy idegen űrhajókat vagy technikai eszközöket látott volna a teleszkóppal – egyelőre több magyarázat is szóba jöhet. Stanton, aki korábban a NASA Sugárhajtású Laboratóriumában (angolul Jet Propulsion Laboratory; JPL) dolgozott, egy 76 centiméter átmérőjű teleszkóppal több mint 1300 olyan csillagot vizsgált, amelyek a Naphoz hasonlóak. Egyszerű, de célzott módszerrel dolgozik: nagy precizitással méri a csillagok fényének másodpercről másodpercre történő ingadozásait, abban bízva, hogy valamilyen rendellenesség egy fejlett földönkívüli civilizáció jelenlétéről árulkodhat.

Egy rejtélyes földönkívüli civilizáció tevékenysége sem zárható ki, bár a tudósok szerint nagyobb a valószínűsége egy természetes, asztrofizikai jelenségnek

Egy váratlan megfigyelés, ami földönkívüliekre utalhat?

Stanton sokáig nem észlelt semmi rendkívülit, ám 2023. május 14-én egy igazán különös fényjelenséget látott: a HD 89389 jelű, 102 fényévre lévő csillag fénye kétszer egymás után, szinte teljesen azonos módon, villanásszerűen elhalványult. Mindkét fénycsökkenés rendkívül rövid ideig tartott, majd a csillag fénye visszaállt a normál értékre.

– írta Stanton az Acta Astronautica tudományos folyóiratban április 23-án megjelent tanulmányában.

A felfedezés hatására átvizsgálta a korábbi észleléseket is, és meglepő eredményre jutott: már 2019-ben, az 51 Pegasi nevű csillagnál is megfigyelt egy hasonló kettős halványodást. Ráadásul 2025. január 18-án egy harmadik, HD 12051 nevű csillagnál is rögzítette ugyanazt a jelenséget. A fényimpulzusok eredete egyelőre ismeretlen, a pontos magyarázatot még homály fedi.

Óvatosan a földönkívüliekkel kapcsolatos elméletekkel!

Seth Shostak, a kaliforniai SETI Intézet rangidős csillagásza óvatosságra int mindenkit, aki azonnal földönkívüliekre gyanakodna. A Live Science-nek nyilatkozva felidézte, hogy a csillagászok időről időre megfigyelnek hasonló, elsőre megmagyarázhatatlannak tűnő égi jelenségeket, amelyeket kezdetben gyakran idegen civilizációk tevékenységének tulajdonítanak – később azonban rendszerint kiderül, hogy természetes, bár addig ismeretlen folyamatok állnak a háttérben.