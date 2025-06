Gondolta volna, hogy az allergiája miatt is fájhat a gyerek füle?

Ilyen panaszokat okozhat az orrdugulás

Allergiásoknál nagyon jellemző tünet az orrdugulás, ami miatt a szénanáthás betegek gyakran szájon át lélegeznek. Ha pedig a szájlégzés tartóssá válik, az számos következménnyel járhat.

A szájlégzés miatt a torok könnyen kiszárad, torokfájás, rekedtség jelentkezhet, a kiszáradt nyálkahártya pedig sérülékenyebb, rajta keresztül a kórokozók is könnyebben a szervezetbe jutnak.

Ha hosszabb ideig nyitott szájon át veszünk levegőt, az elhúzódó alsó légúti hurutot is okozhat.

A nem megfelelően kezelt allergia szövődménye lehet krónikus orrmelléküreg-gyulladás, illetve a PND, úgynevezett postnasal drip kórkép, melynek során az orrmelléküregekben képződött váladék visszacsorog a garatba. Ez pedig krónikus köhögéshez vezethet.

Bedugult orral az éjszakai alvás sem igazán pihentető, sem felnőttek, sem gyerekek számára.

Az orrdugulás mellett a fület az orral összekötő fülkürt sem tud megfelelően szellőzni, emiatt a nyomáskiegyenlítés sem tökéletes a fülben, a dobhártya két oldalán.

Allergia miatt is fájhat a gyerek füle. Az allergia fülkürthuruthoz, középfülgyulladáshoz vezethet.

Fotó: Allergiaközpont

Ezért is fájhat a gyerek füle, romolhat a hallása

Az orrdugulás mellett a fület az orral összekötő fülkürt megfelelő szellőzésének hiánya fülproblémákat is okozhat. Ha a fülkürtben található nyálkahártya megduzzad, a fülkürt nyílása beszűkül, akár el is záródhat. Emiatt romlik a dobüreg szellőzése, és a kiegyenlítetlen légnyomás miatt a dobhártya behúzódik, a hallócsontok mozgása korlátozódik. Ekkor jelennek a fülkürthurutra jellemző tünetek: a fül enyhe fájdalma, feszülése, dugulás érzés és esetleg halláscsökkenés.

A fertőzés a középfül területét is elérheti, kialakulhat akut és krónikus középfülgyulladás is. Ha a fülkürt hurut tartósan fennáll, a dobüregben kialakult negatív nyomás miatt nehezebben kezelhető, erősebb fülfájdalommal járó krónikus savós középfülgyulladás alakulhat ki. Az akut betegségre jellemző erős fájdalom a krónikus savós középfülgyulladás esetén elmaradhat, gyerekeknél különösen megfigyelhető, hogy a betegségre csak a hallásromlás hívja fel a figyelmet.