Elképesztő gyógyhatása van a Tutanhamon sírjában talált halálos gombának

Ötven évvel később, miután a IV. Kázmér lengyel király sírjába belépő 12 tudósból 10 heteken belül meghalt, nyilvánvalóvá vált, hogy több volt ez, mint véletlen. A haláleseteket az Aspergillus flavus gombának tulajdonították, amely sötét környezetben gabonán telepszik meg, és spórái tüdőfertőzést okoznak. Húsz éve vita folyik arról, hogy az A. flavus gomba okozta-e Tutanhamon kamrájának felnyitása után néhány ember halálát, vagy a véletlen magyarázat volt-e helytálló.

Tutanhamon átka egy gomba lehetett

Fotó: CARLOS PACHECO PARRA / NOTIMEX

Jóvá teheti bűnét a gyilkos gomba

Most azonban az A. flavus esélyt kaphat arra, hogy emberek szemében rehabilitálja magát, potenciálisan egy teljesen új onkológiai gyógyszerosztályt inspirálva. Mivel a rák sokkal több embert öl meg, mint ahányan valaha is beléptek egy királyi kriptába, vagy bármilyen más módon találkoztak az A. flavusszal, még az életek kis töredékének megmentése is pozitív mérleget jelenthetne az emberiség számára.

A baktériumoknak és gombáknak két módjuk van a rövid aminosavláncok, az úgynevezett peptidek előállítására:

vagy a riboszómának nevezett sejtstruktúrák révén, vagy nem-riboszomális peptid-szintetázok által. Az első típus némelyikét a sejten belüli további feldolgozás riboszomálisan szintetizált és poszttranszlációsan módosított peptidekké (RiPP) alakítja. A baktériumok által termelt RiPP-ek ezreit vizsgálták már gyógyszerészeti szempontból, de csak néhány gomba által termelt RiPP-et azonosítottak, nem hogy tanulmányoztak volna.

Ez egy természetes kincsesláda figyelmen kívül hagyása lehet. Ahogy Dr. Sherry Gao a Pennsylvaniai Egyetemről egy nyilatkozatban emlékeztet: „A gombák adták nekünk a penicillint.”

Ha puha, sebezhető vagy és nem tudsz elmenekülni, a halálos vegyszerek arzenálja az, amivel túlélsz.

Dr. Qiuyue Nie azonban elmagyarázta, miért foglalkoztak kevesebbet a gombákkal. „Ezen vegyületek tisztítása nehéz.” Ráadásul sok riboszomális peptid téves besorolása nem-riboszomálisként hosszú időre visszavetette a megértésükre irányuló erőfeszítéseket. Ennek ellenére a gombás peptidek kínálta potenciál megéri az erőfeszítést. A megtalált gombás RiPP-ek szokatlanul erős hatást mutatnak az állati sejtekben.