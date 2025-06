Ezek a jelek hetekkel előre jelzik a szívinfarktust

A szívinfarktus korai tünetekkel járhat. Felismerésük kulcsfontosságú lehet a megelőzésben. A szív nem egyik pillanatról a másikra mondja fel a szolgálatot – a keringés zavarai és a koszorúér-szűkület által kiváltott panaszok gyakran jó előre jelentkeznek. Ezekre azonban nem mindig reagálunk időben, mivel a tüneteket hétköznapi panaszoknak gondoljuk.

A szívinfarktus korai tünetekkel járhat.

A szívinfarktus korai tünetekkel jelentkezik

A szívinfarktus tünetei közül talán a legismertebb a mellkasi fájdalom. Ez nyomásként, szorító érzésként jelentkezik, gyakran fizikai megterheléskor vagy stresszhelyzetben. A fájdalom néhány percen át tart, majd elmúlik, de vissza-visszatérhet – ilyenkor nem szabad halogatni a kivizsgálást.

A háttérben legtöbbször koszorúér-szűkület áll, amely akadályozza a keringést, így a szív nem jut elég oxigénhez.

Mik a szokatlan fáradtság jelei?

Ha korábban gond nélkül sétáltunk fel a lépcsőn, de most már a második emelet is komoly kihívás, az intő jel lehet. A megmagyarázhatatlan légszomj nemcsak a tüdő problémájára, hanem a szív túlterheltségére is utalhat.

Krónikus, ok nélküli fáradtság is gyakran megelőzi a szívinfarktus kialakulását. Ha pihenés ellenére is napokig fennáll a kimerültség, érdemes orvoshoz fordulni – különösen, ha más tünetekkel, például légszomjjal vagy mellkasi kellemetlenséggel társul.

Kevesen gondolnak rá, de a gyomorégés, puffadás, hányinger is lehetnek a szívinfarktus jelei. Különösen akkor, ha ezek újonnan jelentkeznek, vagy eddig nem voltak jellemzők. A szívinfarktus tünetei közé tartozhatnak olyan panaszok is, amelyeket gyomorproblémákkal keverünk össze, így sokan csak késve kérnek segítséget.

A hirtelen izzadás és a hőhullámok

Ugyanez igaz a hőhullám vagy a hirtelen, ok nélküli izzadás esetére is. A hideg verítékezés nyugalmi állapotban, főként éjszaka jelentkezve különösen gyanús jel lehet, amely a keringés és a szív működészavarára utalhat.

A szívinfarktus korai tünetei közé tartozik a test más részeire kisugárzó fájdalom is.

Leggyakrabban a bal karban, vállban, nyakban vagy a hát felső részén jelentkezik. Sokszor összetévesztik mozgásszervi problémával, pedig az ok a szív is lehet.