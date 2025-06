Így vészelhetjük át könnyebben az embertelen hőséget

Csütörtökön 0 órakor az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el, ami vasárnap éjfélig tart. A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban a megszokottnál jóval melegebb időjárás várható. Éppen ezért fontos felkészülni a kockázatokra, és ennek megfelelően a hőség elleni védekezésre.

A hőség elleni védekezés mindenki számára erősen ajánlott.

Fotó: OpenAI DALL-E

A hőség elleni védekezés klímaváltozás tükrében

A klímaváltozás miatt sorra dőlnek a hőmérsékleti rekordok, forró, száraz nyarakra, hőhullámokra kell készülnünk. A kánikula komoly megterhelést jelent a szervezetnek, és nem ritka, hogy a szokásosnál több halálesetet is okoz. Ahogy kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, úgy fokozódik a szervezet terhelése is. A test hőszabályozása számos tényezőtől függ: az életkortól, a testsúlytól, a fizikai állapottól, az egészségügyi problémáktól, a táplálkozástól, sőt, bizonyos gyógyszerek szedése is befolyásolhatja.

Éppen ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a forró napok kihívásaira.

Kiket fenyeget leginkább a kánikula?

Bár a kánikula bárkinél okozhat kellemetlen tüneteket, rosszullétet vagy egészségügyi panaszokat, vannak, akik fokozottan ki vannak téve a veszélynek. Ide tartoznak

a csecsemők és a kisgyermekek,

a különféle betegségekben szenvedők - különösen a szív- és érrendszeri problémákkal, magas vérnyomással, cukorbetegséggel, anyagcsere-zavarokkal, légzőszervi, mentális vagy vesebetegségekkel küzdők -,

továbbá az alkohol- és kábítószer-fogyasztók,

a 65 év felettiek,

a fogyatékossággal élők,

valamint a fiatalok.

A kánikulában jelentkező betegségek nagy részét nem önmagában a meleg, hanem a szervezet felborult hőszabályozása okozza. Amikor a test nem tudja megfelelően leadni a hőt, gyorsan kialakulhat a veszélyes hőtorlódás, amit számos egyéb tényező tovább súlyosbíthat.

A hajlamosító tényezők közé tartozik többek között az életkor, a szervezet alkalmazkodóképességének hiánya, a kiszáradás, a gyógyszerszedés, a mozgáshiány, a túlsúly, a fáradtság, az alváshiány, a hosszú és megterhelő edzések, illetve a védőruhák viselése is.