A festék, ami légkondicionáló nélkül hűsen tartja a házat

Jelenleg a sugárzó hűtés az anyagokban, köztük bizonyos festékekben, leggyakrabban használt passzív hűtés fajta. Ez úgy működik, hogy visszaveri a napfényt és a felületről, például a falakról, vagy a tetőkről az égbe sugározza a hőt. De a nedves helyeken, például Szingapúrban, a levegőben lévő vízpára csapdába ejti a hőt a felület közelében, ami megakadályozza, hogy a hő a légkörbe távozzon és így a felületet melegen tartja. A kutatók kidolgoztak egy cement alapú festéket, ami három stratégiát kombinál: sugárzó hűtés, párolgási hűtés, és napfény visszaverés. A tudósok a tanulmányban befestettek három kis házat: egyet szokásos fehér festékkel, egyet a kereskedelemben kapható hűsítő festékkel, ami csak sugárzó hűtést alkalmaz és egyet az új festékkel. Két év után az első két festék megsárgult, új festék még fehér volt. Más színektől eltérően a fehér segít, hogy az anyagok megtartsák nagy visszaverő és hűsítő képességüket. A festék porózus struktúrája megtartja a vizet és lassan felszabadítja, ahogyan a test is izzad. A napfény 88-92%-át visszaveri, még akkor is, amikor nedves és az elnyelt hőnek akár 95%-át is kibocsátja.

Egy új hűtő festék visszaveri a napfényt és az izzadást utánozza, így csökkentve a légkondicionáló használatát.

Fotó: Science News

Nanorészecskék fokozzák a festék visszaverő képességét és az erősségét, és segítik megtartani fehér színét. Kis mennyiségű polimer és só segít a nedvességet megtartani és megakadályozni a megrepedést.

A tesztek azt mutatják, hogy az új festékkel fedett ház 30-40%-kal kevesebb elektromos áramot használ a légkondicionálóra, mint a másik két ház. Globálisan az épület energiájának körülbelül 60%-a a tér hűtésére megy el.

Egy másik előnye az új festéknek, hogy csökkenti a városi hőszigetek hatását, ami a városokat a környező területeknél melegebbé teszi.

Míg a légkondicionáló elektromos áramot fogyaszt és meleget szabadít fel közvetlenül a környező levegőbe, a festék a hőt láthatatlan infravörös sugárzás formájában bocsátja ki, ami a légkörbe szökik, nem pedig a helyi környezetet melegíti.

A városi hősziget hatás Szingapúrban és a Közel-Keleten nagyon erős. A csapat azt mondja, hogy a festékük segíthet enyhíteni ezen a hőterhelésen a sűrű városi környezetekben.

(Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)