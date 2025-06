Sürgősen szűrni kellene a spermadonorokat

Az egyik legsúlyosabb örökletes rákbetegség hordozója volt a spermadonor

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Szükség lenne a megfelelő szabályozásra

Jelenleg a spermadonációra vonatkozó törvények Európán belül is országról országra különböznek. A privát spermabankok rendszerint úgy korlátozzák a felhasználást, hogy egy donortól legfeljebb 75 országba küldenek ki anyagot.

A francia törvények donoronként tíz gyereknél húzzák meg a határt.

Németország viszont 15 gyereket enged,

Dánia és Anglia pedig 12, illetve 10 családnál engedi felhasználni ugyanazt a donor-spermát.

Akár európai, akár nemzetközi szinten nézzük, ez donoronként összességében igen sok gyereket jelenthet.

„A francia szülőknek azt tudnám ajánlani, hogy olyan orvosilag felügyelt reprodukciós programban vegyenek részt Franciaországon belül, amelyekben a spermadonáció önkéntes, anonim és ingyenes – fejtette ki Kasper. – Bár sok országban vizsgálják a donorokat rutinszerűen, Franciaországban az ivarsejtdonációt a donor és a recipiens oldaláról is felügyeljük orvosilag. Ami pedig nagyon fontos:

bármiféle genetikai rendellenesség gyanúját azonnal jelenteni kell és ki kell vizsgálni.

Egy donortól az országon belül legfeljebb tíz gyermek születhet, az ivarsejtek exportját és importját pedig egy erre hitelesített centrumban kell kérvényezni, valamint az Agence de la Biomédecine-nél kell engedélyeztetni. Az, hogy a most szóban forgó eset nagyon ritka, nem jelenti azt, hogy ne fordulhatna elő újra, és a gonadális mozaicizmus – az a jelenség, hogy az ivarsejtek egy vagy több csoportja genetikailag különböző a többiektől – már egy korábbi spermadonornál is felmerült, akkor az 1-es típusú neurofibromatózissal összefüggésben. Megfelelő európai szintű szabályozásra van szükség ahhoz, hogy megpróbáljuk megelőzni a hasonló esetek újbóli előfordulását, és intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az egy donortól fogant gyermekek számát világszinten is korlátozzuk.”