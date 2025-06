Tudja-e, hogy az antiszemita Sztálin nélkül nem jött volna létre Izrael Állam?

Zsidó túlélők 1945. májusa után Németországban a kitelepítettek táborában feliratokat tesznek ki, melyekben arra kérik Nagy-Britanniát, hogy nyissa meg Palesztina kapuit a zsidók számára.

Fotó: United States Holocaust Memorial Museum



Bár Palesztinában a szervezett zsidó populáció (yishuv) készült a függetlenségre, nem volt olyan nagyhatalom, mely állást foglalt volna egy zsidó állam mellett.

De a helyzet hirtelen megváltozott, amikor a Szovjetunió ENSZ képviselője, Andrej Gromyko a Palesztina ketté osztásáról, egy zsidó és egy arab államra, való szavazás előtt beszédet mondott az ENSZ New Yorkban tartott közgyűlésén, 1947. május 14-én.

Amióta a második világháború véget ért, a Szovjetunió álláspontja az volt, hogy a zsidó problémára nem az a megoldás, hogy a zsidókat Palesztinába költöztetik, hanem az, hogy gyökerestül kiirtják a fasizmust Európában. Álláspontjuk az volt, hogy az otthontalan zsidókat össze kell gyűjteni Európában. A szovjetek a cionizmus ellen voltak. Andrej Gromyko beszéde előtt 4 nappal Moszkvában az amerikai nagykövetségen azt jelezték előre, hogy a szovjetek a zsidó állam létrejötte, Palesztina felosztása ellen fognak szavazni, mert Szovjetunió azt a nyugat Szovjetunióval ellenséges cionista eszközének tekinti, és, hogy a jelenlegi, arab többségű független Palesztinát fogják támogatni.

Egy brit katona eltávolítja a menekülteket a Exodus hajóról Palesztinában, Haifában 1947. július 20-án. A menekültek megsérültek a briteknek való ellenállás során.

Fotó: United States Holocaust Memorial Museum

Gromyko beszéde

1947. május 14-én röviddel 12.00 óra előtt Anrei Gromyko, a Szovjetunió ENSZ képviselője felment az emelvényre az ENSZ Közgyűlés Halljában. Beszéde úgy indult, ahogy várták. Azt mondta, hogy a brit mandátum Palesztina felett sikertelen volt; az erőszak terjedésével az ország egy félkatonai állammá romlott. A mandátumot meg kellett szüntetni. De aztán mindenki megrökönyödésére, Gromyko hosszasan fejtegette a holokausztot. Azt mondta, hogy a háború alatt a zsidók leírhatatlan szomorúságnak és szenvedésnek voltak kitéve. Nehéz ezt kifejezni száraz statisztikákkal. A zsidókat majdnem teljesen megsemmisítették. És most több százezer zsidó vándorol Európa különböző országaiban, sokan kitelepített táborokban, még mindig nagy nyomorban élnek. Eljött az idő, hogy segítsünk nekik, nem szóval, hanem tettel. Ez az ENSZ kötelessége. Egyik nyugat-európai állam sem volt képes biztosítani a zsidó emberek számára az alapvető jogok védelmét. Ez egy kellemetlen tény, de sajnos, mint az összes többi tényt, ezt is be kell vallani, és ez is megmagyarázza a zsidók vágyakozását, hogy saját államot hozzanak létre. Igazságtalan lenne ezt nem tekintetbe venni és megtagadni a zsidó emberek jogát, hogy megvalósítsák ezt a vágyukat. Indokolatlan lenne megtagadni ezt a jogot a zsidó emberektől, különösen mindannak tekintetében, amin a háború alatt keresztülmentek. A Szovjetunió mégis egyetlen arab-zsidó államot preferálna, ahol a zsidóknak és az araboknak egyenlő jogaik vannak. De ha az ENSZ bizottság úgy találná, hogy ezt lehetetlen megvalósítani a zsidók és az arabok közti kapcsolatok romlására miatt, lenne egy indokolt alternatíva: Palesztina felosztása két független államra, egy zsidó és egy arab államra.