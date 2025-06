Megdöbbentő, hogyan alakul majd át Kapu Tibor szervezete a világűr hatására

Szerdán magyar idő szerint reggel 8:31-kor elstartolt az Axiom-4 küldetés a floridai Kennedy Űrközpont 39A indítóállomásáról. A személyzet tagjai között ott van Kapu Tibor, aki második magyar asztronautaként jár a világűrben. Felkészülésének elengedhetetlen részét képezte a rendszeres fizikai edzés. Erre azért volt szükség, mert az űrbéli környezet jelentősen eltér a földi viszonyoktól: a súlytalanság hatására az emberi test működése megváltozik. Éppen ezért az űrhajósok fizikai felkészítése elengedhetetlen része a kiképzésnek, hogy szervezetük minél jobban alkalmazkodni tudjon a világűr kihívásaihoz.

A Dragon űrkapszula a fellövés pillanatában. Az emberi test működése megváltozik az űrben, ezzel szembesülnie kell majd a személyzet és Kapu Tibornak is.

Mi vár Kapu Tibor testére a világűrben? - az izomzat és a csontozat fokozott terhelésnek van kitéve

Az űrutazás egyik legjobban dokumentált hatása az izom- és csonttömeg csökkenése. A földi gravitáció hiányában a test tartóizmai fokozatosan leépülnek, mivel kevesebb mechanikai inger éri őket. A kutatások szerint az alsó végtagi izmok tömege az első két hét során akár 20 százalékkal is csökkenhet. Ennek elkerülésére egy űrhajósnak napi két órát is kell edzenie.

Hasonló változások figyelhetők meg a csontozatban is. A súlytalanság hatására a csontépítő és -lebontó sejtek egyensúlya megbomlik, és a csontsűrűség havonta akár 1–2 százalékkal is csökkenhet, főként a medence- és combcsontban. Ez hosszabb küldetések esetén jelentős csontritkuláshoz vezethet, amelynek visszafordítása a Földre való visszatérés után is időigényes.

A keringési rendszer alkalmazkodása: megváltozott folyadékeloszlás és látászavarok

A gravitáció hiányában a testnedvek átrendeződnek: a folyadékok a test alsó részeiből a felsőbb régiókba áramlanak, megnövelve a fejet és a mellkast érő nyomást.

Ez nemcsak külsőleg észlelhető – például enyhe arcduzzanat formájában –, hanem a szem egészségét is befolyásolja.

Az elmúlt években egyre több űrhajós számolt be látásélesség-csökkenésről, amelynek oka a szemgolyó lapulása és a látóideg körüli nyomásfokozódás lehet. A látószerveket érintő terhelés egy nemrégiben felfedezett betegséghez, az ún. űrrepüléssel összefüggő neuro–okuláris szindrómához (röviden: SANS) vezethet. A SANS az űrhajósok körülbelül 70 százalékánál okoz homályos látást. Szerencsére a Földre való visszatérés után a látószervek általában visszanyerik eredeti állapotukat.