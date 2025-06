A kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor meglátták, mit csinálnak a kardszárnyú delfinek

A kutatók drónokkal figyelték meg, amint az orkáknak is nevezett kardszárnyú delfinek tengeri moszatot harapnak le, majd ezeket a hosszúkás darabokat egymás hátára helyezik. Ezt követően a két állat testi kontaktusba kerül, mintha masszíroznák egymást. A kutatók szerint a kardszárnyú delfinek viselkedése több célt is szolgálhat. Egyrészt betölthet higiéniai szerepet, másrészt a szociális kapcsolatok erősítésének eszköze is lehet – írja a BBC cikke.

A kardszárnyú delfinek viselkedése összetettebb, mint gondoltuk.

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

A kardszárnyú delfinek viselkedése a kutatókat is meglepte

A Current Biology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a megfigyelt viselkedés egyértelműen az eszközhasználat kategóriájába tartozik. A kardszárnyú delfinek ugyanis tudatosan formálják meg a moszatot, majd célzottan dörzsölik vele társuk testét. A kutatók „moszatmasszázsnak” nevezték el a jelenséget.

A moszatot a másik testére helyezik, majd közösen dörzsölik vele egymást”

– magyarázta Darren Croft professzor, a tanulmány társszerzője.

A washingtoni partoknál élő, Southern Residents néven ismert orkapopulációt 2024 tavaszán és nyarán figyelték meg. A kutatók 12 nap alatt harminc alkalommal észlelték a dörzsöléses viselkedést.

Ha drónt küldünk föléjük, szinte mindig látunk egy párt, amely épp ezt csinálja”

– mondta Michael Weiss tengerbiológus, a kutatás vezetője.

Az érintés az állatvilágban kulcsszerepet játszik a társas kötelékek kialakításában, és a kardszárnyú delfinek közismerten rendkívül szociális élőlények.

Milyen célja lehet a kardszárnyú delfinek "masszázsterápiájának"?

A felvételek alapján a masszázsban többnyire olyan egyedek vesznek részt, amelyeknek hámlik a bőre. Ez arra utal, hogy a viselkedés nemcsak szociális, hanem gyakorlati célt is szolgálhat, például enyhítheti a viszketést. Egyelőre az sem ismert, hogy ez a szokás kizárólag a Southern Residents csoportra jellemző-e, vagy más kardszárnyú delfineknél, esetleg más fajoknál is előfordul.

Az orkák összetett társadalmi rendszere

A Seattle és Vancouver közötti vizekben élő orkapopulációt már több mint fél évszázada tanulmányozzák. A kezdeti kutatások célja az volt, hogy feltérképezzék a rájuk leselkedő veszélyeket. A hosszú távú megfigyelések során kiderült, hogy az idősebb nőstények önfeláldozó viselkedése kulcsszerepet játszik az utódok túlélésében. A faj rendkívül fejlett és összetett társadalmi rendszert alkot. Weiss szerint a mostani felfedezés újabb bizonyítéka annak, milyen különleges a kardszárnyú delfinek közösségi élete és kultúrája, és hangsúlyozta a veszélyeztetett populációk védelmének fontosságát.