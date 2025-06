Meglepő hatással lehet az alvó agyra a koffein

A koffein nem csak a reggeli kávé része: megtalálható a teában, csokoládéban, energiaitalokban és számos kedvelt üdítőitalban is. Így lett a világ egyik legszélesebb körben fogyasztott pszichoaktív hatású szere. A Montreali Egyetem friss kutatása most bizonyította, hogy a koffein nem csupán ébren tart minket. A Communications Biology című szakfolyóiratban publikált tanulmány szerint a koffein hatása az agyra komplexebb, mint várták; jelentősen befolyásolja az éjszakai regenerálódást, ezáltal a kognitív funkciókra is befolyással van.

Vágólapra másolva!

Az intézet munkatársai mesterséges intelligencia és EEG segítségével vizsgálták, hogyan befolyásolja a koffein az alvás minőségét. Elsőként sikerült igazolniuk, hogy a koffein fokozza az agyi jelek komplexitását, és növeli az úgynevezett „kritikalitást” alvás közben. Érdekesség, hogy a koffein hatása az agyra a fiatalabb felnőtteknél volt erőteljesebb. A koffein hatása az agyra összetettebb, mint hitték

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV „A kritikalitás állapotában az agy a rend és a káosz határmezsgyéjén van. Ilyenkor optimális a működése: hatékonyan dolgozza fel az információkat, gyorsan alkalmazkodik, tanul és hoz döntéseket” – magyarázta Julie Carrier, a Montreali Egyetem szakértője. A kutató hozzátette: a koffein stimuláló hatású, és az agyat a kritikalitás állapotába helyezi, így éberebbé, figyelmesebbé és érzékenyebbé válunk. Napközben ez segíthet a koncentrációban, éjszaka azonban már problémás, mert akadályozza a pihenést. Az agy ilyenkor nem tud megfelelően ellazulni, és ez a regeneráció rovására megy. Koffein hatása az agyra: jelentős változások az agyhullámokban Carrier kutatócsoportja két éjszakán keresztül vizsgálta EEG-vel 40 egészséges felnőtt agyi aktivitását. Az egyik alkalommal a résztvevők három, illetve egy órával a lefekvés előtt koffeinkapszulát kaptak, a másik éjszakán ugyanebben az időpontban placebo-kapszulát vettek be. „Fejlett statisztikai módszerekkel és mesterséges intelligenciával vizsgáltuk meg a neurális aktivitás apró változásait” – magyarázta Philipp Thölke, a tanulmány vezető szerzője. „Eredményeink szerint a koffein növelte az agyi jelek komplexitását, ami dinamikusabb, kevésbé kiszámítható neurális aktivitást eredményezett. Ez különösen az NREM alvási fázisban volt hangsúlyos, amely kritikus szerepet játszik a memória rögzülésében

és a kognitív regenerációban.” A kutatók feltűnő változásokat figyeltek meg az agy elektromos jeleiben. A koffein hatására csökkentek a mély, pihentető alváshoz kapcsolódó lassú theta- és alfa-hullámok, miközben megnövekedett az ébrenlétre és aktív szellemi tevékenységre jellemző béta-hullámok jelenléte. Ezek a változások azt mutatják, hogy a koffein miatt az agy alvás közben is aktívabb, ami gátolja a regenerációhoz szükséges nyugalmi állapot elérését és a memóriafeldolgozás hatékonyságát. Miért érzékenyebb a fiatalok agya a koffeinre? A kutatás azt is kimutatta, hogy a koffein erősebben hatott a 20–27 éves fiatal felnőttek agyi működésére, mint a 41–58 éves, középkorú résztvevőkre, és ez különösen a REM-fázisban volt tetten érhető.

A fiatalabb korosztály fokozott érzékenysége valószínűleg azzal magyarázható, hogy az ő agyukban magasabb az adenozinreceptorok sűrűsége. Az adenozin egy olyan molekula, amely a nap során fokozatosan felhalmozódik, és fáradtságérzetet idéz elő. Az adenozinreceptorok száma az életkor előrehaladtával természetes módon csökken, ezért idősebb korban a koffein kevésbé képes blokkolni ezeket, és kevésbé fokozza az agyi aktivitás komplexitását. Ez részben magyarázhatja azt is, hogy miért volt mérsékeltebb a koffein hatása a középkorúaknál – magyarázta Carrier. Összességében a koffein hatása az agyra a fiatalabbaknál erőteljesebb. Mivel a koffeint világszerte rengetegen fogyasztják, a kutatók szerint kulcsfontosságú jobban megérteni a szerepét a biológiai folyamatokban.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!