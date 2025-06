Újabb halálos denevérvírust találtak; egyetlen mutációra van attól, hogy embereket fertőzzön

Az amerikai Washingtoni Állami Egyetem (WSU), a Kaliforniai Műszaki Intézet és az Észak-Karolinai Egyetem szakemberei olyan vírusokat tanulmányoztak, amelyek szoros rokonságban állnak a 2012-ben azonosított MERS-CoV-val. Ez a koronavírus dromedárokról került át emberekre, súlyos légúti fertőzést válthat ki, halálozási aránya pedig elérheti a 34 százalékot.

A MERS-CoV koronavírus részecskéi (sárgával jelölve)

Fotó: IMAGE POINT FR / NIH / NIAID / BSIP via AFP

A vizsgált kórokozó a merbecovírusok közé tartozik. E csoport tagjainak többsége feltehetően nem jelent komoly fenyegetést, ám a HKU5 jelű altípus már aggodalomra ad okot – számolt be róla a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány.

„A HKU5 vírust eddig alig tanulmányozták, pedig kutatásunk feltárta, miként képes megfertőzni a sejteket” – mondta Michael Letko, a WSU Állatorvosi Karának virológusa. Hangsúlyozta:

a kórokozó mindössze egyetlen lépésre van attól, hogy emberre is átterjedjen.

Letko laboratóriuma olyan kórokozókat vizsgál, amelyek képesek átlépni a fajok közti gátat, így potenciálisan veszélyt jelentenek az emberre. A mostani kutatásban a merbecovírusok tüskefehérjéit elemezték, amelyek a gazdasejtek receptoraihoz kapcsolódva segítik a fertőzést.

Miért különösen veszélyes a HKU5 koronavírus?

A vizsgálatok szerint a HKU5 ugyanazt az ACE2 nevű receptort használja, mint a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2. Ez a mechanizmus jelenleg főként denevéreknél működik hatékonyan, az emberi ACE2-receptorhoz azonban gyengébben kapcsolódik. A kutatók szerint viszont már egyetlen apró mutáció is elég lehet ahhoz, hogy a vírus emberre is átterjedjen.

A japán házi denevérekben (Pipistrellus abramus) előforduló variánsok elemzésekor kiderült: a HKU5 vírus tüskefehérjéjében bekövetkező minimális genetikai módosulás is képessé teheti a vírust az emberi sejtek megfertőzésére. Korábban egy olyan kínai HKU5-törzset is azonosítottak, amely képes volt nyestkutyákra terjedni – ez a fajok közötti átadódás lehetőségét is igazolta.

Ezek a vírusok kísértetiesen hasonlítanak a MERS-CoV-ra, így komoly veszélyt jelentenek

– figyelmeztetett Letko.