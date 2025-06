Látható nyomokat hagyott a tudatosság a koronavírus örökítőanyagában

„A genetikai adatok nagy előnye, hogy magát a vírust, illetve annak változásait írják le, így – személyes adatokkal ellentétben – szigorú adatvédelmi korlátozások nélkül is elérhetőek.

A kihívást viszont az jelenti, hogy a genetikai adatok csak áttételesen engednek következtetni arra, milyen viselkedési változások idézhették elő azt a terjedési mintázatot, amit megfigyelünk”

– hangsúlyozta a kutató. Az új tanulmányukban erre a kihívásra adnak egy viszonylag egyszerű módszert, melynek igazolásához sok szimulációs és adatalapú kísérletre volt szükségük.

Az eredmények több európai országban is igazolták az önkéntes prevenciós viselkedés hatásait, illetve az Egyesült Királyságban, illetve Írországban a magyar kérdőív adatokban megfigyelt jelenségre engedtek következtetni. A nemzetközileg elismert Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány esetleges jövőbeli pandémiák során is fontos szerepet tölthet be az önkéntes prevenciós viselkedés járványtani hatásainak megfigyelésében.