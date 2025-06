Ezt mindenképpen tegye meg, ha kullancs fúródik a bőrébe

Kullancs által terjesztett betegségek sokaságát ismerjük, közéjük tartozik többek között a hírhedt Lyme-kór vagy a vírus okozta agyvelőgyulladás. Akár néhány órán belül is megtörténhet a fertőzés, ezért a kullancs eltávolítása létfontosságú.

A kullancs eltávolítása létfontosságú, hogy elkerüljük a fertőzéseket.

A fő szempont a gyorsaság és a szakszerűség.

Ehhez elengedhetetlen a megfelelő eszköz: a szakértők finom hegyű csipeszt javasolnak, amellyel közvetlenül a szájszervet kell megfogni, majd határozott, lassú mozdulattal kihúzni.

Kullancs eltávolítása lépésről lépésre

A kullancs eltávolítása csipesszel a legkézenfekvőbb, mert minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a parazita testét összenyomva kórokozók kerüljenek a véráramba. Ha ujjakkal, tompa végű csipesszel, esetleg csavaró mozdulattal próbálkozunk, éppen ezt a veszélyt növeljük. A helyes technika tehát nemcsak a sebfertőzés, hanem a későbbi kullancs fertőzés – például a kullancscsípés következtében kialakuló Lyme-kór – megelőzése szempontjából is kulcsfontosságú.

Mit ne tegyünk kullancs eltávolításkor?

Gyakori, de veszélyes tévhit, hogy vazelinnel, körömlakkal vagy égő gyufával kell „megfojtani” a rovart. A szakemberek azonban figyelmeztetnek:

ezek a módszerek csak ingerlik a parazitát, és fokozzák a kullancsveszély kockázatát, mivel a stressz hatására még több kórokozó juthat a szervezetünkbe.

A csípés helyét fertőtlenítsük alkohollal, majd jelöljük meg, hogy később könnyebben észrevegyük, terjed-e a bőrpír, vagy megjelenik-e a jellegzetes piros, körkörös, gyűrű alakú folt, amely a kullancs csípés tünetei közül a legismertebb.

Mikor kell orvoshoz menni kullancs miatt?

Ha

láz,

fejfájás

vagy izomfájdalom

jelentkezik, mielőbb forduljunk orvoshoz, mert a korán megkezdett antibiotikum-kezelés döntő jelentőségű lehet a Lyme-kór lefolyásában.

A leghatékonyabb védekezés továbbra is a megelőzés: zárt ruházat viselése, a zokniba tűrt világos színű nadrág, a magas fű elkerülése, valamint a bőr alapos átvizsgálása minden kirándulás után. Otthon a rendszeres fűnyírás és a bokrok ritkítása természetes kullancs irtás is egyben. Ha háziállatunk van, érdemes állatorvos által ajánlott nyakörvet vagy más készítményt alkalmazni, mivel kedvencünk is behurcolhatja a fertőzés forrását.