Többen küzdünk vele, mint gondolnánk – Mi az a lustafenék-szindróma?

3. Féltérdelő csípőnyújtás (Half-Kneeling Hip Stretch)

Nyújtja a csípőt és a farizmokat, javítva a mobilitást és csökkentve a feszességet:

• Térdelj le úgy, hogy a jobb lábad előre legyen hajlítva 90 fokban.

• Tedd a kezeidet a combodra, feszítsd meg a hasad, húzd be a köldököd.

• Dőlj előre anélkül, hogy a csípőd kibillenne vagy a hátad begörbülne.

• Tartsd 30 másodpercig, ismételd háromszor mindkét oldalon.

4. Oldalsó kitörés (Lateral Lunge)

Célozza és erősíti a nagy és középső farizmot:

• Állj zárt lábakkal, kezeidet tedd a mellkasod elé.

• Lépj nagyot jobbra, ereszkedj kitörésbe: hajlítsd a jobb térded, miközben a csípőd hátra tolod.

• A bal lábad maradjon egyenes, de ne legyen merev.

• Told vissza magad középre, és ismételd 10-szer, majd válts oldalt.

5. Oldalirányú járás gumiszalaggal (Lateral Walk with Band)

Erősíti a csípőt, javítja a stabilitást:

• Állj csípőszélesnél kicsit nagyobb terpeszbe, gumiszalaggal a térd fölött.

• Guggolj le kissé.

• Lépj oldalra 20-at, majd fordítsd be és ki a jobb térded 10-szer. Ismételd az ellenkező irányban is.

6. Menetelő híd (Marching Glute Bridge)

Aktiválja a farizmokat és stabilizálja a medencét:

• Feküdj a hátadra, térdek hajlítva, lábak csípőszélességben, sarkak közel a fenékhez.

• Feszítsd meg a farizmaidat és emeld meg a csípőd.

• Emeld meg a jobb lábad 90 fokban, miközben a bal láb a földön marad.

• Engedd vissza, majd ismételd a bal lábbal. Váltogasd 12-szer.

7. Oldalt fekvő lábemelés (Side-Lying Leg Lift)

Aktiválja a középső és kis farizmot:

• Feküdj a jobb oldaladra, a jobb karod legyen nyújtva, a bal kéz támaszkodjon előtted.

• Forgasd be a bal lábad úgy, hogy a nagylábujjad lefelé nézzen. Emeld a lábat felfelé és hátrafelé átlósan.

• Térj vissza a kezdőhelyzetbe. Ismételd 10-szer, majd válts oldalt.

Fotó: Shutterstock

Hogyan előzhető meg?

A legjobb módszer a megelőzésre a mozgás beiktatása a napi rutinba:

• Mozdulj meg óránként: Akár csak pár guggolás vagy helyben menetelés is elég. Sétálj, miközben telefonálsz.

• Ülj helyesen: Könyök 90–120 fokban hajlítva, lábak a földön, vállak lazák, háttámasz legyen.

• Nyújts minden nap: Főleg a test elülső részét – mellkas, váll, csípő. Legalább két gyakorlat, percenkénti váltással.

• Tarts gyakori szüneteket: Sétálj, nyújtózz az asztalodnál. Állíts be emlékeztetőt, hogy rendszeresen feszítsd meg a farizmaidat.

Összefoglalva, hosszú ideig tartó ülések vagy a nem megfelelő fenék aktiváció is vezethet a gluteális amnéziához (halott fenék szindrómának) a kialakulásához.

Ennek során a gluteus medius nem aktiválódik megfelelően, ami hát-, csípő-, boka- és térdfájdalmat okozhat. A farizmok aktiválására szolgáló gyakorlatok – mint az oldalsó kitörés, menetelő híd vagy oldalt fekvő lábemelés – segítenek. A csípő és a farizmok nyújtása szintén hasznos.