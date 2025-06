Ezt biztos, hogy nem tudta: ezért szeretnek a macskák a laptopra telepedni

A legtöbben azt hiszik, hogy a meleg vonzza a macskájukat a laptopra, pedig szó sincs erről

A macskák laptopok iránt érzett vonzalmának hátterében nem a használatban lévő eszköz által leadott hő, hanem az azt használó ember, a gazdi áll. Bár valóban szeretik a meleg helyeket mert az ő hőtűrésük, hőigényük magasabb, mint a mienk, de nem a kisugárzott hő az, ami odavonzza a laptophoz a macskát, hanem a mi szagunk. Nem akarják ők sem elállítani a számítógépünket, sem pedig elrontani a munkánkat, hanem csak a figyelmünket igénylik; velük foglalkozzunk inkább, ne a laptoppal.

A macskák igénylik a törődést, és gazdájuk figyelmét.

Fotó: Szomor Anikó / Szomor Anikó

A gazdik többsége ráadásul ilyenkor meg is simogatja a kis kedvencét, beszél hozzájuk, ezzel mintegy megerősítve a macskák számára azt, hogy ha a laptopra telepednek, foglalkozni kezdünk velük. Azt is megfigyelhetjük, hogy rendszeresen oda is dörgölik magukat a laptophoz. Ezt azért teszik, amiért amúgy is mindenhez hozzádörgölőznek a lakásban: ezzel helyezik el a feromonjaikat a laptopra, ahogy ránk is, amikor hozzánk dörgölik magukat.

Ezzel pedig azt jelzik, hogy övék a laptop, ahogyan mi is.

Ha esetleg volna olyan macskatulajdonos, aki nem tudná, akkor eláruljuk: a macskák számára ami a gazdié, az az övéké is.

A dörgölőzéssel a macskák megjelölik a territóriumukat, illetve azt, akit szeretnek

Fotó: Pexels

A feromonokolyan kémiai anyagok, amik információt hordoznak a macskák számára. A pofán, állon, emlőkön, talppárnák között, a végbélnyílásnál, és számos váladékban ( nyál, vizelet, ürülék, vaginaváladék) megtalálható. A feromon a macskák számára a szagoknál erősebb üzenetet szállít; a cicák a feromont a szájpadlásukon lévő vomeronazális szervvel érzékelik.

Amikor a macska felhúzza a felső ajkát és grimaszol, olyankor éppen ezt a szervét használja, elemzi a szagokat. Ez az úgynevezett Flehmen-reakció.

A macskák dörgölődzéskor is elhelyezik a feromonjaikat territóriumuk frekventált pontjain, vagy az általuk kedvelt személyen. Szeretik, ha a területükön ott a szaguk is, ezért gyakran dörgölődznek a lakásban mindenféléhez,mert így otthonosabban érzik magukat. Ez a magyarázata annak, hogy a laptopunkhoz is odadörgölik magukat.