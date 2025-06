Így enyhítheted a menopauza tüneteit

A menopauza testi tünetei közé tartozhat például a menstruáció rendszertelenné válása, hőhullámok és éjszakai izzadás, a hüvelyszárazság vagy csökkenő libidó. Sok nő ilyenkor fáradékonyságot, alvászavarokat, valamint izom- és ízületi fájdalmakat is tapasztal. Emellett húgyúti panaszok is felléphetnek.

Rendszeres mozgással már sokat tehetünk közérzetünk javításáért

Fotó: Shutterstock

A menopauza testileg-lelkileg meggyötör

A menopauza érzelmileg is kihívást jelenthet. Nem ritka, hogy hirtelen depresszív hangulat, szorongás, ingerlékenység és szomorúság keríti hatalmába az embert, még akkor is, ha korábban nem volt hasonló problémája. Sok nő tapasztal motiválatlanságot, koncentrációs nehézségeket, és a hétköznapok is nehezebbnek tűnhetnek.

A menopauzát mindenki másképp éli meg: valakinél alig érzékelhetőek a tünetek, míg másoknál komoly problémákat okozhatnak, akár 5-10 éven keresztül. Szerencsére ezek enyhítése érdekében sokat lehet tenni. Megfelelő életmóddal, egészséges táplálkozással, rendszeres mozgással már sokat tehetünk közérzetünk javításáért. Ezen kívül a különböző stresszoldó technikákat is érdemes bevetni, például a jógát vagy a meditációt.

Hogyan csökkentheted a menopauza kellemetlen tüneteit?

Számos lehetőség közül választhatsz, hogy enyhítsd panaszaidat:

hormonpótló kezelés

nem hormonális gyógyszerek

életmódváltás

kiegészítő terápiák

Nem mindenki alkalmazhat hormonpótlást, így mindenképp egyeztess orvosoddal, mielőtt bármilyen új terápiába kezdenél!

Tartsd meg egészséges testsúlyodat

Bár a menopauza beköszöntével gyakori a hasi zsírpárnák megjelenése. Ennek több oka lehet:

az ösztrogénszint csökkenése miatt a zsír a derék körül rakódik le

idősebb korban csökken az izomtömeg, ami lassabb anyagcserét eredményez

a mozgáshiány és a rossz étkezési szokások is súlygyarapodáshoz vezethetnek

Fontos, hogy odafigyelj a kiegyensúlyozott táplálkozásra, mivel a túlsúly fokozhatja a menopauza tüneteit, és növeli a szívbetegség, cukorbetegség, mellrák vagy demencia kialakulásának kockázatát. Ha fogyni szeretnél, kérj szakértő segítséget orvostól vagy dietetikustól!

Mozogj rendszeresen

Az edzés bár közvetlenül nem enyhíti a hőhullámokat, mégis jelentősen javít az életminőségeden: