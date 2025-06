Miért haltak ki a neandervölgyiek? Merész elmélettel állt elő egy tudós

A Michigani Egyetem kutatója, Agnit Mukhopadhyay szerint a Laschamp-esemény, vagyis a Föld mágneses pólusainak átmeneti megváltozása erősebb ultraibolya- és kozmikus sugárzást idézett elő. Ez olyan helyzetet teremtett, amelyhez a Homo sapiens jobban tudott alkalmazkodni, mint közeli rokonunk. A rugalmatlanság pedig jelentősen hozzájárulhatott a neandervölgyiek kihalásához.

A neandervölgyiek kihalása valószínűleg nem egyetlen tényezőre vezethető vissza.

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az elmélet szerint a Homo sapiens feltehetően hatékonyabban védekezett a megnövekedett sugárzás ellen: testhezálló ruházatot viselt, okkerrel festette bőrét, ami védelmet nyújtott az UV-sugarak ellen, valamint sűrűbben keresett menedéket barlangokban, mint a neandervölgyi ember.

A többi szakértő azonban kételkedik Mukhopadhyay teóriájában.

A neandervölgyiek öltözködése nem volt megfelelő?

Az elmélet egyik fontos érve, hogy a neandervölgyiek nem hordtak szabott ruhákat, mivel nem ismerték a varrótű használatát, és így jobban ki voltak téve a káros sugaraknak. Valóban, Eurázsia legkorábbi tűi nem hozzájuk köthetők, ez azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne öltözködtek volna. Régészeti leletek bizonyítják, hogy dolgoztak fel prémeket, használtak kaparókat és más eszközöket, sőt, már legalább 200 ezer éve viselhettek valamilyen fajta ruházatot.

Az okker egy ősi festőanyag, amely képes védelmet biztosítani a káros UV-sugárzás ellen. Ezt a testfestéket ugyanakkor nem csak a Homo sapiens alkalmazta. Neandervölgyiekhez köthető lelőhelyeken, Európában és a Levantéban már több mint 100 ezer éve bizonyított az okker használata. Ez többféle célt szolgálhatott, például

szimbolikus,

gyógyászati

vagy rovarriasztó szerepe is lehetett.

Az okkerhasználat tehát nem kizárólagosan a Homo sapiens védelmi eszköze volt.

Mi a legfőbb probléma Mukhopadhyay elméletével?

A Laschamp-eseményhez köthető kihalási elmélet továbbra is vitatott a tudományos körökben. A régészeti leletek nem támasztják alá, hogy hirtelen népességcsökkenés vagy katasztrófa történt volna ebben az időszakban. Ha a megnövekedett sugárzás lett volna a fő ok, az más embercsoportokat is súlyosan érintett volna – ám erre nincs meggyőző bizonyíték.