Égből jövő veszedelem: június 30. az aszteroidák napja

A Piszkéstetői Obszervatórium Schmidt-távcsöve

Az aszteroidák veszélyei és a védekezés stratégiái

Az aszteroidák földönkívüli érkezése komoly veszélyeket rejthet magában. Az ütközés következtében nemcsak anyagi károk, hanem veszélyes sugárzások és környezeti változások is bekövetkezhetnek, amelyek hosszú távon befolyásolhatják a Föld életét. Az elmúlt évek kutatásai rávilágítottak arra, hogy a veszélyek minimalizálása érdekében kiemelten fontos a pontos előrejelzés és a hatékony elhárítási módszerek kidolgozása.

A nemzetközi tudományos közösség olyan technológiákat fejleszt, amelyek képesek lehetnek eltéríteni egy érkező aszteroidát a Föld pályájáról. Az elmúlt évek során számos olyan kezdeményezés született, amely javítja a kisbolygók mozgásának nyomonkövetését. A precíz matematikai modellek és a folyamatos megfigyelések egyre pontosabb képet adnak a lehetséges ütközési kockázatokról.

A NASA szerepe

Az előrejelzés fontossága nem hangsúlyozható eléggé, hiszen minél korábban fedezünk fel egy potenciálisan veszélyes aszteroidát, annál több időnk van a megfelelő válaszlépések kidolgozására. A NASA ezért hozta létre a Planetary Defense Coordination Office-t (Bolygóvédelmi Koordinációs Iroda) 2016-ban, amely összefogja az aszteroidákkal kapcsolatos kutatásokat és védelmi erőfeszítéseket.

A NASA aszteroidaészlelési programja több pilléren nyugszik. Először is, a földi teleszkópok hálózata folyamatosan pásztázza az eget, keresve az eddig ismeretlen objektumokat. Az olyan projektek, mint a Catalina Sky Survey vagy a Pan-STARRS, évente több száz új földsúrló objektumot (Near-Earth Object, NEO) fedeznek fel. Emellett az űrügynökség űrteleszkópokat is bevet, mint például a NEOWISE műholdat, amely infravörös tartományban vizsgálja az égboltot, így olyan aszteroidákat is észlelhet, amelyek a hagyományos optikai teleszkópok számára láthatatlanok.