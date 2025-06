Egyre sötétebbek az óceánok, és ez nagy bajt jelent

„Ha a fotikus zóna nagyobb területeken mintegy 50 méterrel sekélyebbé válik, a fényhez kötött fajok kénytelenek a felszín közelébe húzódni, ahol már a táplálékért és az egyéb létfontosságú forrásokért is komoly verseny alakul ki. Ez alapjaiban formálhatja át a teljes tengeri ökoszisztémát” – figyelmeztet Smyth.

A fotikus zóna mélységét több tényező is befolyásolja. Az Egyenlítőn merőlegesen érkező napsugarak mélyebbre hatolnak, míg a laposabb szögben beeső fény nagyobb része visszaverődik. Emellett a vízben lebegő üledék és a szerves anyagok is jelentősen rontják az átláthatóságot. Ezért fordulhat elő, hogy a tiszta, trópusi vizekben akár 80 méter mélységig is eljut a fény, míg a sarkvidéki régiókban ez a réteg gyakran a 10 métert sem éri el. Ez részben magyarázza, hogy miért a sarkvidéki óceánokban tapasztalható a legnagyobb mértékű változás.

A vízbe kerülő hordalék és a tápanyagban gazdag algavirágzások tovább rontják a víz átlátszóságát.

A Nagy-korallzátonynál már látni, mi vár ránk hosszútávon

Davies és Smyth szerint a part menti térségekben felszaporodó tápanyagok, szerves anyagok és üledékek, valamint a globális óceáni áramlások változásai együtt fokozzák a planktontermelést, amitől a fény kevésbé képes a vízfelszín alá hatolni.

Szélsőséges esetekben – például az ausztrál Nagy-korallzátony környékén nemrég bekövetkezett algavirágzás idején – a fényhiány akár tömeges pusztuláshoz is vezethet.

A fotikus zóna szűkülése azonban nemcsak a part menti vizekben jelentkezik, ahol az emberi szennyezés rontja a fényáteresztést. Jó példa erre

a Balti-tenger,

valamint Anglia

és Skócia keleti partvidéke.

Jelentős elsötétedés tapasztalható emellett a Golf-áramlat érintette térségben és a sarkvidékeken is, ahol a klímaváltozás rohamosan átalakítja a természetes folyamatokat.

A kutatók szerint az óceánok és fotikus zónáik kulcsszerepet játszanak a légkör oxigéntartalmának fenntartásában, a tengeri élelmiszerforrások biztosításában, a klímaváltozás mérséklésében, valamint bolygónk egészségének és az emberiség jólétének megőrzésében. Mindezek tükrében az eredmények komoly aggodalomra adnak okot.

A kutatás részletes eredményeit a Global Change Biology című tudományos folyóiratban publikálták.