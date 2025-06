Felfedték az óceánok sötét titkát, és ennek most kivételesen örülhetünk

A „óriásvírus” kifejezés kissé félrevezető lehet, hiszen szabad szemmel ők sem láthatók, de sokkal nagyobbak és összetettebbek, mint a legtöbb ismert vírus. Annyira komplexek, hogy egyes kutatók szerint külön kategóriát érdemelnének az élővilág rendszerében. A most felfedezett óriásvírusokat a Tara Oceans expedíció során gyűjtött mintákból nyerték ki. Ez egy nagyszabású, nemzetközi tengeri kutatóprogram, amely az óceánok biológiai sokféleségét térképezi fel.

A világ óceánjai tele vannak óriásvírusokkal.

Fotó: OpenAI DALL-E

Minden milliliternyi tengervízben több tízmillió vírus található.

A legtöbb ezek közül ártalmatlan vagy épp elengedhetetlen a tengeri ökoszisztéma zavartalan működéséhez. A most azonosított óriásvírusok valószínűleg kulcsszerepet játszanak a tengeri mikroorganizmusok, főként az algák szabályozásában. Egyes fajok közvetve befolyásolhatják a szén-dioxid-körforgást is, mivel hatással vannak azokra a mikrobákra, amelyek a szén elnyelésében és az oxigén termelésében vesznek részt.

Az óriásvírusok különleges génjei

A kutatók számos olyan gént azonosítottak az óriásvírusok genomjában, amelyeket korábban csak élő sejtekben találtak meg. Ezek közül több a fotoszintézissel vagy a szén-anyagcserével kapcsolatos. E vírusok tehát nemcsak kihasználják a gazdájukat, hanem át is alakítják annak működését, például energiatermelését. Így a gazdasejten kívül az egész tengeri környezet anyagáramlását befolyásolják.

A felfedezett vírusok közül különösen az Imitervirales és az Algavirales rend tagjai érdekesek.

Ezek genetikailag annyira összetettek, hogy többféle gazdasejtet is képesek megfertőzni, emellett változatos környezeti feltételekhez alkalmazkodtak, ami segíti túlélésüket.

Ez szokatlan a vírusok esetében, amelyek általában szigorúan egy adott gazdafajhoz kötődnek.

Változatos fegyvertár: manipuláció vagy pusztítás

A kutatás rámutatott arra is, hogy az óriásvírusok eltérő „stratégiákat” alkalmaznak. Egyesek teljesen leállítják a gazdasejt működését és elpusztítják azt, mások viszont inkább hosszú távú „együttélésre” rendezkednek be, és csak részben módosítják a sejt működését. Ez a különbség döntő lehet abból a szempontból, hogyan befolyásolják a tengeri ökoszisztémát és az éghajlatot is érintő folyamatokat.