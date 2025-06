"Mi csinálja azokat a nagy lila ürülékfoltokat az autómra és a járdára?!"

A balkáni gerle éjszakázóürüléke jóval kevésbé feltűnő és jól elkülöníthető az örvös galambétól (fotó: Orbán Zoltán)

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Miután a kotlás kezdetét veszi, az éjszakázóágra (ez lehet az eredeti, de akár más helyen lévő is) már csak egy madár tér vissza, de ez a lényegen, a jelentős piszkításon nemigen változtat. Ez a viselkedés és az ebből következő ürülékfelhalmozódás egyébként a rokon balkáni gerlére (Magyarország madarai honlapoldal és Magyarország madáratlasza) is jellemző, de ennek jóval kisebb termete, és eltérő táplálkozása (főleg magvakat csipeget) miatt az ürülékszennyezése is kevésbé feltűnő, bár ha ez az autónkon történik, azért észre fogjuk venni.

Ha már szó esett róluk - a balkáni gerle "éjszakázóürüléke" is jóval kisebb (fotó: Orbán Zoltán)

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A nagy termetű örvös galamb ürüléke is termetes, ezért ez nemcsak az éjszakázóhelyek alatt lehet zavaró.

Bár furcsán hangozhat, de a "potyadék" jellegéből a madarak viselkedésére is következtetni lehet.

A fészkén a tojásokat melengető madár nem ürít folyamatosan, az ürüléket az emésztőrendszerében tartja vissza, majd amikor a kotló madarat a pártja leváltja, a táplálkozni induló galamb jellegzetes, az előzőtől teljesen más jellegű "kotlóürülék" formájában szabadul meg ettől.

Az örvös galambok a kotlás elkezdéséig szinte folyamatosan testközelben maradnak egymáshoz.

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Mitől lila az ürülékük?

Mivel rengeteg fagyalbogyót is fogyasztanak. A fagyal az egyik legkedveltebb települési sövénybokorfaj, így a városiasodó örvös galambok jelentős mennyiségben tudják fogyasztani ezt a festőtulajdonságú táplálékot.

Nem minden örvösgalamb-ürülék lila színű. A faj táplálékának alapját a zöld hajtások (fű, levelek, rügyek) legelése adja, és ha ebből hiányzik a kék vagy lila színanyagokat tartalmazó fagyal (továbbá vadszőlő, ibolya- és más virág),akkor az ürülékük is zöldes lesz, itt - valószínűleg - hárstermésekkel.

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Települési környezetben ilyen lila színű és nagy méretű potyadéka csak az örvös galambnak van, de nem minden örvösgalamb-ürülék lila színű. A faj táplálékának alapját a zöld hajtások (fű, levelek, rügyek) legelése adja, és ha ebből hiányzik a kék vagy lila színanyagokat tartalmazó fagyal (továbbá vadszőlő, ibolya- és más virág), akkor az ürülékük is zöldes lesz.

Videó: Örvös galambok itatótálcában fürdenek. A felvétel végén jól megfigyelhető a galambokra jellemző, a tollazatról lemosódó tollpúder a víz tetején.