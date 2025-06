A halász és a megtért farizeus, akik örökre megváltoztatták a világot

A keresztény naptárban június 29. Péter-Pál napja, vagyis ekkor emlékeznek meg Szent Péter és Szent Pál apostolokról. A két, eltérő hátterű személyiség közös emléknapját már a Kr. u. 3. századtól számon tartják. A korai keresztény hagyomány szerint mindketten Rómában szenvedtek vértanúhalált. Nemcsak vallási, hanem történelmi értelemben is meghatározó szerepet töltöttek be a római egyházszervezet kialakulásában és az evangélium elterjesztésében.

Szent Péter szobra a Vatikánban, kezében egyik legfontosabb szimbólumával, a kulccsal. Péter-Pál napja neki és Pál apostolnak állít emléket.

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Péter-Pál napja

Szent Péter: a halász, aki a katolikus egyház „kősziklája” lett

Péter, eredeti nevén Simon, Kafarnaumban élt, halászként dolgozott, és nős ember volt. Fivérével, Andrással együtt Jézus az elsők között hívta el tanítványai közé. Jézus új nevet adott neki: arámul Kéfa, ami görögül Petrosz, magyarul pedig „szikla” – ezzel jelezte, hogy rá szeretné építeni Egyházát.

Péter közel állt Jézushoz, több fontos eseményen is ott lehetett mellette. Lelkes és odaadó követő volt, de emberi gyengeségei is megmutatkoztak. Jézus elfogása után háromszor is megtagadta őt, noha korábban azt mondta, inkább meghalna, de nem hagyja el Mesterét. A hagyomány szerint Jézus feltámadása után külön is megjelent neki, hogy megerősítse a közösség vezetésében.

Péter kulcsszereplője lett az első keresztény közösségnek. Ő beszélt a tömeghez pünkösdkor, ő hirdette az evangéliumot a Templomban és a főtanács előtt, csodákat tett, sőt egy halottat is feltámasztott. A jeruzsálemi gyülekezet egyik vezetője volt, később pedig más városokban, pogányok között is hirdette az igét.

Több utalás szerint Pállal is kapcsolatban állt, és támogatta őt az apostoli zsinaton a pogány keresztények ügyében.

Élete végén Rómába ment, ahol a keresztények püspöke lett. A Néró császár alatti üldözések idején, valószínűleg 64 és 67 között, vértanúhalált halt. Keresztre feszítették, de saját kérésére fejjel lefelé, mert nem érezte magát méltónak arra, hogy Jézushoz hasonló módon haljon meg. Sírja fölé később a Vatikánban felépült a Szent Péter-bazilika.

A keresztény művészetben alakját gyakran kulccsal jelenítik meg, ami a mennyek országának kulcsát jelképezi. Szent Péter szimbólumai közé tartozik még a könyv, a fordított kereszt, a hal és a kakas.