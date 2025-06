Ez az egyszerű módszer megjósolja, rákosak leszünk-e

A rák kimutatása vérből már jóval a betegség megjelenése előtt lehetségessé válhat – állítják a Johns Hopkins Egyetem kutatói. A legújabb vizsgálatok szerint a daganatokról levált genetikai anyagdarabkák akár három évvel a diagnózis előtt is észlelhetők a véráramban.

A rák kimutatása vérből lehetségessé vált egy egyszerű vértesztnek köszönhetően

Fotó: OpenAI DALL-E

A felfedezést a rangos Cancer Discovery folyóiratban publikálták. A kutatásban a Johns Hopkins Ludwig Center, a Kimmel Cancer Center, az Orvostudományi Kar és a Bloomberg Közegészségügyi Iskola munkatársai vettek részt. A projektet az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) támogatta.

Dr. Yuxuan Wang, a vizsgálat vezetője elmondta: meglepő volt, milyen korán észlelhetők a mutációk.

Ez három év előnyt jelenthet a rákkezelésben. Ilyenkor a daganat még nem előrehaladott, és nagyobb eséllyel kezelhető

– mondta az onkológus.

A kutatók az Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) hosszú távú egészségügyi vizsgálat korábban gyűjtött vérplazma-mintáit elemezték. A program célja eredetileg a szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak feltérképezése volt.

Rák kimutatása vérből: a vérteszt évekkel előre jelezheti a daganatot

A kutatók 26 olyan személy vérmintáját vizsgálták meg, akiknél a mintavételt követő hat hónapon belül rákot diagnosztizáltak. Kontrollcsoportként 26 egészséges ember mintáit is elemezték. A tudósok nagy pontosságú genetikai szekvenálási technológiát alkalmaztak. A vizsgáltak közül nyolc főnél pozitív eredményt adott egy többféle daganattípust felismerő MCED-teszt. Esetükben a rákos elváltozást mindenkinél négy hónapon belül hivatalosan is megerősítették. Hat ember esetében a kutatók hozzáfértek olyan vérmintákhoz is, amelyeket 3–3,5 évvel a rák diagnózisa előtt vettek.

Ezek közül négy mintában már ekkor kimutathatók voltak a daganatra utaló genetikai elváltozások.

Forradalom jöhet a rák korai szűrésében

„Ez a kutatás egyértelműen megmutatja, mekkora lehetőség rejlik az MCED-tesztekben” – mondta Bert Vogelstein professzor. Szerinte az eredmények segíthetnek meghatározni, milyen érzékenynek kell lennie ezeknek a vizsgálatoknak ahhoz, hogy valóban alkalmasak legyenek a rák korai, még tünetmentes szakaszban történő felismerésére.