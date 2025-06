Hogyan segíthet a mazsola a reggeli gabonapehelyedben, hogy tovább élj?

Fotó: Shutterstock

„A reggeli a nap legfontosabb étkezése” hangzik a mondás, mégis még mindig vannak, akik mellőzik. A legtöbb táplálkozási szakértő és orvos azonban egyöntetűen hangoztatja, hogy a reggelinek kulcsfontosságú szerepe van. Ráadásul számos előnye mellett, ha még aszalt gyümölcsöt is adunk hozzá, az segít abban, hogy tovább élj, derül ki a Nutrition Journal című szakfolyóiratban közzétett kutatásból.

A reggeli előnyei

1. Feltölti a raktárakat

A reggeli elsődleges célja az energiakészleteid feltöltése, ami hozzájárul ahhoz, hogy a délelőtti órákban maximális teljesítményt tudj nyújtani. A tested ugyanis alvás közben is dolgozik, ami energiát éget el.

Így, ha kihagyod ezt a fontos étkezést, vércukorszinted leeshet, főleg, ha az első étkezésed egészen ebédig tolod. Az ebéddel nyert hirtelen kalóriatöbblet pedig rossz hatással lesz a vércukorszintedre, ami hirtelen megugrik. Ha ez rendszeresen előfordul, a későbbiekben akár inzulinrezisztenciához vagy cukorbetegséghez is vezethet.

2. Segít tisztábban gondolkodni

Mivel az agynak sok energiára van szüksége a megfelelő működéshez, a reggeli segít az éberségben, a koncentrációban, sőt boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad tőle.

3. Kihagyása elhízáshoz vezethet

Sokan a fogyókúra miatt hagyják ki a nap legfontosabb étkezését, nem sokkal később azonban az éhség ráveheti őket arra, hogy nassolni kezdjenek vagy vacsoránál teletömjék magukat. Kutatások igazolják, hogy a nap közbeni csipegetés pótolja, sőt akár meg is haladhatja a reggeli kalória mennyiségét, ezért a nem túl bevált taktika súlygyarapodáshoz vezethet.

Az aszalt gyümölcs segít, hogy tovább élj

A kutatók a kísérletben 186 ezer brit étkezési szokásait vették alapul, hogy kiderítsék, hogyan hatnak az élettartamra a különböző reggelik.

A tanulmányból pedig kiderült, ha bármilyen aszalt gyümölcsöt adsz a reggelidhez, az 18 százalékkal csökkenti a szívbetegségben való elhalálozás, valamint 11 százalékkal a rákos megbetegedések kockázatát. A megdöbbentő eredményt azzal magyarázták, hogy az aszalási folyamat során a gyümölcsökben található természetes tápanyagok és rostok felhalmozódnak.

Az vizsgálatban résztvevőkre hasonló hatást gyakorolt, ha müzlit, zabkását vagy korpás gabonapelyhet reggeliztek, melyek 10-15 százalékkal csökkentették a korai halál esélyét.

Sőt a tanulmány során még arra is fény derült, ha a napot egy tál cukros gabonapehellyel kezded, 40 százalékkal növeli a korai halál kockázatát.

Bár a reggeli életkortól függetlenül rendkívül fontos, természetesen nem lehet mindenkire ráerőltetni. A szakértők szerint viszont már az is jó, ha pár órával az ébredés után magadhoz veszel pár falatot, hiszen energiával látja el a szervezetedet, felpörgeti az anyagcserédet és az agyműködésedet, valamint pozitívan hat a szellemi teljesítményedre.

A nemrég napvilágra került kutatásból pedig az is kiderült, hogy az aszalt gyümölcsök reggelire való fogyasztása lehet a hosszú élet titka.