Sokkot kapsz, ha megtudod, mit művel a stressz a testeddel!

A stressz önmagában nem feltétlenül rossz. Sőt, az élet bizonyos helyzeteiben még hasznos is lehet. Ezt hívják eustressznek. Ez az a fajta pozitív feszültség, ami motivál, segít összpontosítani és jobban teljesíteni. Például egy randi vagy egy sportverseny előtt érzett izgalom tipikusan eustressz.

A gond ott kezdődik, amikor a stressz túl sokáig, túl intenzíven van jelen, és már nem hajt előre, hanem inkább megbénít. Ez a distressz, a káros, negatív stressz, amely hosszú távon komolyan megviseli testünket és a lelkünket is. Most ennek a hatásait vesszük górcső alá.

Fotó: Shutterstock

A stressz mindenütt jelen van

A hirtelen fellépő, úgynevezett akut stressz (például amikor elkésel egy fontos találkozóról vagy vezetsz a zuhogó esőben) azonnali testi reakciókat vált ki: izomfeszültséget, gyors légzést, heves szívdobogást, izzadást, szájszárazságot vagy épp gyomorgörcsöt. Ezeket a tüneteket a „vészhelyzet üzemmódba” kapcsoló hormonok, főként a kortizol és az adrenalin okozzák.

Szerencsére, ha megszűnik a stresszhelyzet, a tested is képes gyorsan visszaállni a normál kerékvágásba. Viszont ha a stressz nem múlik el vagy ha folyton újra és újra jelentkezik, akkor komolyabb gondok is kialakulhatnak.

Krónikus stressz és a hosszú távú következmények

A krónikus, tartós stressz hosszú távon alattomos pusztítást végezhet a szervezetben. És ez nem túlzás. Tartós stressz hatására a gyulladásos folyamatok beindulnak, az immunrendszer legyengül, a hormonháztartás felborul, és a testi-lelki egyensúly felborulása betegségekhez vezethet.

Fotó: ambrozinio

A leggyakoribb testi hatások a következők: