Kozmikus veszély a szomszédban: közeleg a Betelgeuse óriáscsillag végórája

Brakenridge több mint 15 000 év évgyűrűadatait elemezte, és 11 olyan időszakot talált, amikor a radioaktív szén szintje szokatlanul magasra emelkedett. Ezek az időpontok időben és intenzitásukban is egybeesnek ismert szupernóva robbanásokkal. Bár más kozmikus jelenségek – például napkitörések – is okozhatnak hasonló kiugrásokat, ezek kizárásához a jövőben további adatokra, például jégminták és tengeri üledékek elemzésére is szükség lesz.

Ez a közeli vörös óriás jelentheti most a legnagyobb fenyegetést

A kutató szerint a múlt eseményeinek alaposabb megértése segíthet abban, hogy felkészüljünk a jövőben felmerülő kozmikus veszélyekre. Az egyik potenciális fenyegetés a Betelgeuse nevű vörös óriáscsillag, amely mintegy 700 fényévre található a Földtől. A csillag életciklusa a végéhez közeledik, és várhatóan a következő 100 000 évben szupernóvává válhat.

Bár egy ilyen esemény nagy valószínűséggel nem pusztítaná el a Földet, nem kizárt, hogy bizonyos mértékű hatással lenne az éghajlatra és az élővilágra. Ezért kiemelten fontos a jelenség mélyebb megismerése és folyamatos megfigyelése.

Egyre jobban ismerjük csillagszomszédunkat, ezért reális esély nyílhat az ilyen típusú kozmikus katasztrófák előrejelzésére”

– mondta Brakenridge, majd hozzátette: további asztrofizikai kutatásokra és modellekre van szükség, hogy pontosan felmérhessük a Földre gyakorolt hatásokat.

A kutatás részletes eredményei a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című tudományos folyóirat júniusi számában jelentek meg.