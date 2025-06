Torokgyulladás a melegben? A légkondi is okozhatja

A fagyi és a légkondi a bűnös?

A télen jelentkező torokgyulladás fő okozói a zárt helyiségekben felszaporodó kórokozók és a hideg levegő, amelyet belélegzünk. A meleg hónapokban ilyen szempontból veszélyesnek számítanak a jeges üdítők, a fagylalt, a jégkrém, de a szénsavas ásványvíz is izgathatja a nyálkahártyát. Légkondicionált helyiség vagy autó és a külső meleg levegő közötti hirtelen hőmérsékletváltozás szintén légúti nyálkahártyagyulladást okozhat.



- A manapság jellemző változékony időjárásban pedig a torokfájást okozó légúti vírusok is könnyebben szaporodnak. Amennyiben több napon át tart a fájdalom és más tünetek is társulnak hozzá, feltétlenül orvoshoz kell fordulni, mert súlyosabb esetben Legionella baktérium is állhat a háttérben, amely alapvetően kétféle betegséget okozhat. Az enyhébb lefolyású betegség a Pontiac-láz, ami az influenzához hasonló tünetekkel jár, és általában nem is azonosítják, mint Legionella-fertőzést. A légiós betegség ezzel szemben egy összetett tünetekkel járó, atípusos tüdőgyulladás, ami végzetes is lehet. A sikeres gyógyításhoz elengedhetetlen a betegség korai felismerése – ismerteti Holpert doktornő. - A légkondicionálóval felszerelt helyiségben ugyanis azonos hőmérsékletre és száraz páratartalomra beállított levegő kering zárt rendszerben. Előnye, hogy kevesebb por és pollen kering benne, mint az utcán, hátránya viszont, hogy ha a Legionella bejut az épület gépészeti rendszerébe, az ott pangó vízben rohamosan felsokszorozódik. A fertőzött víz elporlasztásával, apró vízcseppekben, aeroszol formájában belélegzett baktérium már fertőző hogy nincs légmozgás, vagy ugyanott fújja a hideg levegőt a rendszer az ott tartózkodókra.

Torokgyulladást légkondi is okozhat.





Nem szükséges mindig antibiotikum

- Sokan azonnal antibiotikumot igényelnének a torokfájós esetekben, de kizárólag az orvos feladata, hogy eldöntse: szükség van-e erre. Amennyiben akut bakteriális torokgyulladásról van szó, többnyire nem jelentkezik köhögés, de magas láz, lepedékes vagy tüszős mandulák és duzzadt elülső nyaki nyirokcsomók is feltűnnek a torokfájdalom mellett. A hosszan tartó, nyálkahártya károsító vírusbetegség is megnyithatja a kaput a torokban lévő, illetve odajutó baktériumok előtt és így jönnek létre az úgynevezett másodlagos bakteriális fertőzések. Ilyen esetekben szükséges lehet antibiotikumra, de az antibiotikum preventiv adása nem előzi meg a bakteriális fertőzést. Tehát nem csak a betegek pénztárcáját kíméljük meg akkor, amikor nem írunk fel antibiotikumot, hanem ezzel gátoljuk az antibiotikumoknak ellenálló kórokozók szaporodását is – ismerteti dr. Holpert Valéria (https://www.fulorrgegekozpont.hu/munkatarsaink/dr-holpert-valeria), fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ – Prima Medica orvosa.

Mindazonáltal a torokfájdalmak hátterében döntően vírusok állnak, amelyeket az immunrendszer jellemzően néhány nap alatt képes legyőzni. Azonban ilyen esetekben is szükség lehet a tünetek kezelésére, hiszen nem csak a torokgyulladás okozhat égő fájdalmat, de sokszor kísérheti ezt izomfájdalom, fáradékonyság, esetleg láz is.