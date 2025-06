Garibaldi oldalán harcolt, mégis alig ismerjük – A rettenthetetlen magyar, Türr István legendás története

Türr István Baján látta meg a napvilágot 1825. augusztus 11-én, még Thier István néven. Az élet azonban hamar próbára tette: édesapja korai halála miatt a család mélyszegénységbe süllyedt, így a fiatal Istvánnak korán abba kellett hagyni az iskolát. Előbb molnárlegényként, lakatosinasként, majd kőművesként is kipróbálta magát. Tizenhét évesen, 1842-ben önkéntesként lépett be az osztrák hadseregbe, ahol üstökösként ívelt fel a pályája.

1861 - Türr István portréja

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Türr István története – A szabadságharc és az olasz egységvágy

Az 1848–49-es európai szabadságharcok idején még az osztrák seregben szolgált az olasz fronton, ám hamar ráébredt, hogy nem akar az elnyomó hatalom mellett harcolni. 1849. január 19-én megszökött a császáriak markából, és azonnal a piemonti hadsereghez csatlakozott.

Századosi rangot kapott, és rábízták egy magyar légió megszervezését. Így vált az 1848–49-es olasz függetlenségi mozgalom aktív résztvevőjévé, Károly Albert szárd–piemonti király olasz egyesítési törekvéseinek lelkes támogatójává. A novarai csatavesztés után a légió feloszlott, a forradalmi tűzben égők Badenbe vonultak, ahol Türr ezredesi rangot kapott. A forradalom leverése azonban menekülésre kényszerítette.

A száműzetés évei

Útja előbb Svájcba, majd Londonba vezetett, ahol a magyar emigráció egyik legaktívabb tagjává vált. A krími háború kitörésekor, 1853-ban magas rangban szolgált az angol-török seregben, sőt 1855-ben Havasalföldre is elküldték. Ott azonban, mint osztrák katonaszökevényt elfogták és Bécsben halálra ítélték. Csak Viktória angol királynő közbenjárására sikerült megmenteni az életét. Ez a fordulat nemcsak a halálól óvta meg, hanem újabb, izgalmas kalandok felé terelte.

1859-ben, az olasz függetlenségi háború kezdetekor Türr ismét a frontvonalon találta magát. Garibaldi oldalán harcolt, aki hamarosan a „rettenthetetlen magyar” becenevet adta neki. A palermói ostromnál Türr taktikai zsenije nélkül nem arattak volna győzelmet.

Nemcsak Garibaldi hadsegéde lett, hanem a nemzetőrség főfelügyelője és tábornoka is. Súlyos karsérülése ellenére is aktívan részt vett a milazzói győztes ütközetben, majd Garibaldi Nápoly polgári és katonai kormányzójává nevezte ki. Altábornagyi rangját az olasz kormány is megerősítette, sőt, Viktor Emánuel király szárnysegédjeként kényes diplomáciai ügyeket is rábízott.