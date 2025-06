Gond van a boltokban kapható fehérjeszeletekkel

Egyre népszerűbb a fitneszkedvelők körében a könnyű és gyors proteinbevitel biztosítására kínált fehérjeszelet, amely főleg azoknak előnyös, akik éppen most vágnak bele a testépítés világába. Az izomnövelés fokozása érdekében ugyanis napi szinten meghatározott mennyiségű fehérjét kell fogyasztani, amihez a proteinszelet ideális megoldásnak tűnik. Ám egy nemrég megjelent tanulmány rávilágított: az üzletekben kapható legtöbb veszélyes fehérjeszelet jóval kevesebb hasznos tápanyagot tartalmaz, mint amennyit feltüntetnek rajta, és egyéb egészségügyi kockázatokat is rejt.

A veszélyes fehérjeszelet egészségügyi kockázatot rejthet.

Fotó: JAN WOITAS / dpa-Zentralbild

Veszélyes fehérjeszelet: csak óvatosan!

A kutatás során 1641 különböző proteinszeletet vizsgáltak, és arra jutottak, hogy az esetek jelentős részében a termék valódi fehérjetartalmának csupán 47 százaléka hasznosul.

A gyenge emészthetőség oka a silány minőségű fehérjeforrások, például kollagén alkalmazása, valamint a hozzáadott szénhidrátok, zsírok és rostok lehetnek, amelyek rontják az esszenciális aminosavak felszívódását.

Csak óvatosan a fehérjeszeletekkel: ne áldozzuk fel magunkat a testépítés oltárán

A kutatók szerint a fehérjeszelet veszélye elsősorban abban rejlik, hogy ezek a termékek gyakran ultrafeldolgozott élelmiszerek, amelyek hosszú távon negatív hatással lehetnek az egészségre. Az NHS (brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint az ilyen feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása összefüggésben állhat az elhízással, a 2-es típusú cukorbetegséggel és a szívbetegséggel. Emellett a feldolgozott húsok és ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása növelheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát is.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a proteinszeletek nem feltétlenül károsak, ha mérsékelten fogyasztjuk őket. Helyük lehet a kiegyensúlyozott étrendben, de nem helyettesíthetik a fő étkezéseket. Bár az izomépítés és a gyors fehérjebevitel támogatásának hatékony kiegészítői lehetnek, tudatosan kell megválasztani a fehérjeforrást.

Szakértők szerint a legjobb stratégia továbbra is a változatos, természetes fehérjében gazdag ételek fogyasztása, a proteinszeleteket pedig csak kiegészítőként alkalmazzuk, odafigyelve a fehérjeporok veszélyeire is. A természetes eredetű ételek jelentik a legkiválóbb fehérjeforrásokat, például a csirkemell, a sovány marhahús, a halak, a tojás, valamint növényi alternatívák, mint a bab, a lencse vagy a quinoa. Ezek nemcsak fehérjetartalmuk miatt ajánlottak, hanem egyéb értékes tápanyagokat is biztosítanak, amelyek javítják az egészségi állapotot és erősítik az immunrendszert.