Ezzel az egyszerű módszerrel leolvadnak rólad a kilók

Nem kell kifulladásig edzened a fogyásért! Ezzel a meglepő mozgásformával több kiló is leolvadhat rólad néhány hét alatt, és még szórakoztató is. Vajon mi ez a különleges mozgásforma, és miért működik ilyen jól? Most minden kiderül!

Ha azt gondoltad, hogy a hatékony fogyáshoz kőkeményen kell edzened, jó hírünk van: egy új kutatás szerint ennél sokkal könnyebb, mégis rendkívül hatékony módszerrel jelentős eredményeket érhetsz el, leolvadnak rólad a kilók. Ráadásul ez az edzés kíméli az ízületeidet, csökkenti a derékbőségedet, és közben még jól is szórakozol! A vízi torna a tökéletes választás! A vízi torna hatékonyságának titka a víz természetes ellenállása

Fotó: Shutterstock Vízi torna – Hatásos módszer a kilók ellen Ha fogyni szeretnél, biztosan nem a vízi torna jut elsőként eszedbe, igaz? Hát, érdemes lenne ezt újragondolnod! Kiderült ugyanis: a vízben végzett edzések – mint az aqua zumba, a vízi aerobik vagy akár az egyszerű vízben futás – jelentős súlycsökkenést eredményezhetnek már néhány hét alatt.

A kutatók azt találták, hogy a rendszeresen vízben edző résztvevők átlagosan 2-3 kilót fogytak kevesebb mint három hónap alatt, miközben a derekuk is vékonyabb lett. A legnagyobb hatást pedig azoknál a nőknél figyelték meg, akik 45 év felettiek voltak. A kilók ellensége – Miért ilyen hatásos a vízi edzés? A vízi edzés hatékonyságának titka a víz természetes ellenállása. Mivel mozgás közben folyamatosan a víz nyomása ellen kell dolgoznod, az izmaidat keményebben edzed, de anélkül, hogy az ízületeidet terhelnéd. A kutatók több mint 300 embert követtek nyomon, és az alábbi megállapításokra jutottak a vízi edzéssel kapcsolatban: Több kalóriát égetsz el, mint a szárazföldön – a víz ellenállása nagyobb izommunkát igényel, így akár intenzívebb is lehet, mint egy hagyományos edzés.

Kíméli az ízületeket – a víz csökkenti a térd és a boka terhelését, ezért különösen ajánlott túlsúllyal rendelkezőknek, idősebbeknek vagy ízületi problémákkal küzdőknek.

Formálja a testet – a kutatás szerint már 10 hét alatt akár 3 centiméterrel is csökkenhet a derékbőség.

Mentálisan is felfrissít – a vízben végzett mozgás segít csökkenteni a stresszt és javítja a közérzetet. Fotó: Shutterstock Mennyit lehet fogyni? A kutatás során több mint tíz különböző klinikai vizsgálat eredményeit összegezték, amelyek Malajziában, Brazíliában, Indiában, az Egyesült Államokban és Hollandiában zajlottak.

A résztvevők heti 2-3 alkalommal végeztek vízi edzéseket, amelyek között szerepelt vízi aerobik, víz alatti futópadon végzett edzés és aqua zumba is.

Az eredmények szerint: kevesebb mint 10 hét alatt átlagosan 2 kg fogyás;

10 hét után akár 3 kg súlyvesztés;

akár 3 cm-rel karcsúbb derék. Fotó: Shutterstock A vízi edzés tényleg jobb, mint a szárazföldi? A kutatók szerint még több vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessük, a vízben végzett edzés hatékonyabb, mint a hagyományos edzésformák. Azt azonban már most is tudjuk, hogy ez egy remek lehetőség azok számára, akiknek problémát jelent a mozgás, például túlsúly, ízületi problémák vagy sérülések miatt.

Tehát érdemes kipróbálni?

Ha fogyni szeretnél, de a hagyományos edzések nehézséget okoznak, a vízi edzés tökéletes választás lehet. Hatékony, kíméli az ízületeket, ráadásul szórakoztató is. Így jobban motivál, mintha egy edzőtermi edzést kellene végigszenvedned.



