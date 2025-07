Alföldi zebra csikó született a Szegedi Vadasparkban - Videó

Ennél a zebrafajnál a csíkozás a nyakon a sörényre is átterjed, valamint az oldalcsíkok elvékonyodó formában a has alatt összeérnek, azonban a lábak alsó részén elhalványulnak, vagy akár teljesen hiányozhatnak is. A ma élő három (egyes rendszerezők szerint négy) zebrafaj közül az alföldi zebra a legkisebb: testhossza 217- 246 cm, a farok hossza 47-56 cm. A hímek (csődörök) nagyobbak a nőstényeknél (kancáknál), továbbá vastagabb a nyakuk is. Csapatokban élő, poligám faj. A csődör több kancából álló háremet tart. A ménest a vezércsődörön és a kancákon kívül az utódok alkotják. A fiatal csődörök 2-3 éves korukban elhagyják a szülői csapatot, és gyakran egynemű hímcsapatokba verődnek addig, amíg elég idősek nem lesznek egy saját hárem elfoglalásához. A csapaton belül a kancák között szoros együttműködés van, ha a vezércsődör elpusztul, a hárem együtt marad, vár egy másik vezérhímre. Növényevő faj, a szavannai életközösség fontos tagja, legelésével befolyásolja a vegetációdinamikát. Az alföldi zebra hangadása a lóhoz hasonló horkantás és prüszkölés, veszély esetén éles füttyöt, majd ugatásszerű nyerítést hallatnak. Egész évben szaporodnak, nincs meghatározott párzási időszakuk.

A vemhesség körülbelül egy évig tart, amelynek letelte után egy csikó születik. Az utód egy óra elteltével már lábra áll.

A zebracsikók bundája sokkal vastagabb, dúsabb a felnőtt állatokénál, csíkjaik még inkább csokoládébarnák, mint feketék. Amikor levedlik csikószőrüket, csíkjaik besötétednek. A fiatal zebrák 1-3 évesen lesznek függetlenek szüleiktől, az ivarérettséget 16-22 hónaposan érik el. Ha üldözik, akár 88 km/h sebességet is képes elérni. Ha a futás nem válik be, bátran szembeszáll a ragadozókkal, erőteljes rúgásokkal és harapásokkal védekezik. Az alföldi zebra napjainkban még nem tartozik a veszélyeztetett álltok közé, de néhány alfaja már kipusztult. Bőre értékes árucikk, egyes vidékeken húsát is fogyasztják.