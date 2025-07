Benéztek az Antarktisz jégpáncélja alá, és olyat láttak, amitől leesett az álluk

A Durham Egyetem szakemberei repülőgépekre szerelt speciális radarokkal mérték fel a jégtakaró vastagságát. Így sikerült betekinteniük a jég alá, és az adatok elemzésekor kiderült, hogy a felszín alatt szokatlanul kiterjedt síkság rejtőzik, amely Kelet-Antarktisz partjai mentén terül el. „A kelet-antarktiszi jégpajzs alatti táj a Naprendszer egyik legkülönösebb és legtitokzatosabb vidéke” – emelte ki dr. Guy Paxman, a kutatás vezetője, a Durham Egyetem Földtani Tanszékének munkatársa.

Ősi folyóvölgyekkel tarkított sík terület rejtőzik a kelet-antarktiszi jégpáncél alatt.

Fotó: Xiangbin Cui

A kutatók szerint ezeket a sík területeket hatalmas folyók alakították ki mintegy 80 millió éve, miután Kelet-Antarktisz és Ausztrália különvált.

A táj 34 millió éve jég alá került, és azóta szinte érintetlen.

Így fest a táj a kelet-antarktiszi jégtakaró alatt

A radaros vizsgálatok azt is feltárták, hogy a sík felszínt mély völgyek szabdalják. Ezekben gyorsan mozgó gleccserek tartanak a tenger felé, míg a felettük lévő jégtömeg sokkal lassabban halad. A klímaváltozás következtében egyre több jég olvad el az Antarktiszon, de ezek a rejtett sík területek mintegy akadályként lassítják a jégveszteség ütemét.

Ez azért lényeges, mert ha Kelet-Antarktisz teljesen elolvadna, a tengerszint akár 52 métert is emelkedhetne.

A kutatók úgy vélik, hogy ha a most felfedezett síkság hatásait is beépítik a modellekbe, pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan reagálhat a kelet-antarktiszi jégtakaró a felmelegedésre, és ez miként befolyásolhatja a globális tengerszintet. Erről szól az a tanulmány is, amely a Nature Geoscience című tudományos folyóiratban jelent meg.

A Naprendszer egyik legtitokzatosabb helye

Dr. Paxman hangsúlyozta, hogy a jégtakaró a várakozásokkal ellentétben nem pusztította el, hanem megőrizte ezt a síkságot, amely több mint 30 millió éve változatlan.

Amikor megvizsgáltuk a jég alatti domborzatot, ezek a lapos területek szinte mindenhol feltűntek, ahová csak néztünk”

– mondta.

A kutatók szeretnék pontosabban megérteni, hogyan befolyásolták ezek a sík területek a jég viselkedését a korábbi, melegebb időszakokban. Ehhez a jeget is át kell fúrniuk, hogy kőzetmintákat vehessenek a mélyből. Az eredmények alapján jobban előrejelezhető lesz, hogyan olvadhat és mozdulhat el a jég a jövőben a felmelegedés hatására.