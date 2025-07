Ritka, de rendkívül ijesztő betegség: az érintett démonszerűnek látja az arcokat

A tanulmány megjelenésekor körülbelül 75 jelentett PMO-eset volt, és bár még sok mindent nem tudunk róla, ez a démoni torzulás közös téma némely betegnél. Fontosabb megérteni, hogyan hat az emberekre, mert összetéveszthető más állapotokkal, például skizofréniával, ami nem megfelelő kezelésekhez vezethet egy olyan állapot esetében, amely valójában a vizuális rendszer problémáihoz kapcsolódik.

Akár sárkánymaszkká is torzulhat az arc

Fotó: JOEL SAGET / AFP

Olvadó zombik és sárkánypofák

A démonarcok nem az egyetlen változat, amit a PMO-ban szenvedők láttak. Ahogy Lim írja a Horror On The Brain (Borzalom az agyban) című könyvében, beszámoltak már olyan arcokról is, amelyek összeragasztottnak tűntek, boszorkányokká változtak, olvadó zombiknak látszottak, sőt egy nő a hétköznapi emberek arcát sárkányarccá átalakulva látta.

„Az egyik esettanulmányt Oliver Sacks írta le, aki talán az egyik kedvenc tudományos íróm” – mondta Lim az IFLScience-nek.

Leír egy esetet, ahol egy a nő, ha elég hosszú ideig nézett valakinek az arcára, azt látta, hogy az arc sárkányarccá változik. Például a bőrük színe megváltozott. Gyakran lila árnyalatúvá vált. A bőrük pikkelyessé kezdett válni, és a füleik egy kicsit hegyesebbé váltak. Mindenféle szokatlan észlelési változás történt.

Hihetetlen, mit tud kitalálni az agyunk, amikor az információfeldolgozás kissé meghibásodik.