Miért fontosak az árvaszúnyogok és miért nem szabad irtani őket? Fontos tudnivalók az idei balatoni rajzás kapcsán!

• Tudományosan megalapozatlan, mivel nem célzott irtható faj (nem csípőszúnyog).

• Jogszabályba ütközhet, mivel az árvaszúnyogok természetes életközösség részei, így védelmükről hazai és EU-s környezetvédelmi szabályok is rendelkeznek.

• Öngól lenne, hiszen eltűnésük a halállomány, madárvilág és vízminőség romlását is előidézné.

Mit tehetünk akkor?

• Ne bántsuk, ne fújjuk, ne permetezzük őket!

• Esti órákban kerüljük a fényes felületeket, part menti lámpákat.

• Támogassuk a kutatást és a vízminőségvédelmet – hiszen az árvaszúnyogok jelenléte nem ok, hanem tünet.

Árvaszúnyogok (Chironomidae). A kifejlett árvaszúnyog rendszerint röpképes és nevéhez híven nem csíp. Élettartamuk meglehetősen rövid; gyakorlatilag a szaporodásra és tojásrakásra korlátozódik. Fotó: Pinger Zsolt

Fotó: Pinger Zsolt / Magyar Limnológiai Kutatóintézet

Az árvaszúnyogok általános jellemzése

Az árvaszúnyogok (Chironomidae) családja a kétszárnyúak (Diptera) rendjének hazánkban is elterjedt, jelentős csoportja. Hazánkban 6 alcsalád több, mint 320 faja ismert. Egyes becslések szerint a fajok száma világszerte elérheti a 15 000-et is. Édesvizekben a legelterjedtebb és gyakran a legnagyobb egyedszámban jelenlévő rovarok. Minden víztípusban megtalálhatók, az állóvizektől az időszakos vizeken át a gyors folyású patakokig, akár erősen szennyezett vizekben is. Extrém körülmények (pl. hőmérséklet, pH, sótartalom) között pedig gyakran az egyedüli rovarok, amelyek megtalálják életfeltételeiket. Mindemellett ismerünk sós vízi és szárazföldi fajokat is, de jelentőségük ezen élőhelyeken kisebb.



Fajgazdagságuk jelentős ökológiai változatossággal párosul; az egyes fajok táplálkozása és élőhely igényei jelentős eltéréseket mutatnak. Ugyanakkor az élőhelyükben bekövetkező változásokra érzékenyen reagálnak, így kitűnő indikátorai a környezeti állapotnak, és gyakran fontos elemei az ökológiai monitoring rendszereknek.

Árvaszúnyogok (Chironomidae). Minden víztípusban megtalálhatók, az állóvizektől az időszakos vizeken át a gyors folyású patakokig, akár erősen szennyezett vizekben is. Fotó: Sági Ági

Fotó: Sági Ági / Magyar Limnológiai Kutatóintézet

A kifejlett árvaszúnyog rendszerint röpképes és nevéhez híven nem csíp. Élettartamuk meglehetősen rövid; gyakorlatilag a szaporodásra és tojásrakásra korlátozódik. A tojásokat általában a vízre helyezik, vagy valamilyen szilárd felszínre rögzítik. Leghosszabb életszakaszában, lárvaként, a víz üledékében, különböző vízalatti felületeken keletkező bevonatokban és vízinövényekben fejlődik, de vannak parazita fajok is. A bábozódás szintén a vízben történik, majd a báb a vízfelszínre úszik és kirepül a kifejlett rovar. A hátrahagyott bábbőr pedig néhány nap alatt lebomlik. Az imágók (kifejlett egyedek), ill. a bábbőrök tanulmányozása által általános képet kaphatunk egy-egy víztér állapotáról, de az egyes élőhelyek jellemzésére, összehasonlítására, vagy a változások hosszú távú nyomon követésére egy víztéren belül csak a lárvák alkalmasak.