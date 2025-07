Egy korábban ismeretlen, 2.000 éves babiloni szöveget találtak

A müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és az Iraki Egyetem együttműködése során Enrique Jiménez, a Ludwig Maximilian Egyetem professzora fedezte fel a szöveget. A professzor mesterséges intelligenciával talált még 30, ehhez a himnuszhoz kapcsolódó kéziratot. A két egyetem együttműködésének egyik célja az, hogy megfejtsék a híres Sippari Könyvtár több száz ékírásos tábláját és megőrizzék az utókornak. A legenda szerint Noé rejtette el ide az agyagtáblákat az árvíz elől, mielőtt a bárkára szállt. (Sippar a mai iraki fővárostól, Bagdadtól délnyugatra fekvő ókori babiloni város volt, az első babiloni dinasztia alattvalója.)

Ékírásos babiloni tábla az újonnan felfedezett himnusszal.

Fotó: Ludwig Maximilian Egyetem

Enrique Jiménez digitalizál minden ékírásos szövegtöredéket, amiket felfedeztek világszerte, hogy datálja őket és mesterséges intelligencia felhasználásával megfejti az összetartozó töredékeket.

A mesterséges intelligenciával azonosítottak 30 olyan kéziratot, amik a felfedezett himnuszhoz tartoznak. Ez a folyamat korábban évtizedekbe tellett. Ezáltal a tudósok teljesen meg tudták fejteni az agyagtáblán lévő dicshimnuszt, aminek egyes részei hiányoztak.



A himnusz új ismeretekkel szolgál a babiloni társadalomról

A számos kiegészítő másolat azt sugallja, hogy a szöveg nagyon széleskörűen elterjedt volt akkoriban. A himnuszt gyerekek másolták az iskolában. A professzor azt mondja, szokatlan, hogy egy az idejében népszerű szöveg mostanáig ismeretlen volt számukra.

Az ókori Babilon romjai.

A diadalének valószínűleg a Kr.e. 1. évezred elejéről való és 250 sorból áll. A himnuszt egy babiloni írta, aki dicsérni akarta városát. A szerző leírja a város épületeit, de azt is, hogy az Eufrátesz vizei hogyan hozzák el a tavaszt és zöldítik be a mezőket. Ez annál látványosabb, mivel a fennmaradt mezopotámiai irodalom spórol a természeti jelenségek leírásával. A himnusz ír a babiloni nőkről, a papnők szerepéről és az ezzel járó feladatokról. Ez meglepte a szakértőket, mivel korábban nem volt olyan szöveg, ami ezeket a dolgokat leírta. Ráadásul a himnusz bepillantást nyújt abba is, hogy a városi társadalomban hogyan éltek együtt az emberek. Például, hogy a lakosok tiszteletteljesen bánnak az idegenekkel.

(Forrás: Ludwig Maximilian Egyetem: https://www.lmu.de/)